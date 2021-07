Sono sempre più conosciuti i benefici degli omega-3 nella nutrizione e alimentazione. Se ne conoscono gli effetti positivi soprattutto in quanto riducono il livello di trigliceridi e mantengono il nostro cuore in salute.

Secondo la National Library of Medicine queste sostanze hanno effetti positivi anche sulla salute mentale. A quanto pare tutti gli alimenti che contengono omega-3 e i cosidetti “grassi polinsaturi” e necessari all’organismo, possono essere un valido aiuto per combattere disturbi psicologici. Primi fra tutti l’ansia e i cali di umore. Vediamo cosa possiamo mangiare per aiutarci a mantenere una buona salute mentale e fisica.

Una lista precisa di 12 alimenti per combattere ansia e cali di energia vitale

Fra gli alimenti più ricchi di omega-3 e di acidi grassi polinsaturi positivi per l’organismo ci sono i pesci. Seguono poi i cereali, i legumi ed altri alimenti proteici di origine sia animale che vegetale. Ma vediamo qui di seguito una lista precisa di 12 alimenti che aiutano a combattere ansia e cali di energia vitale.

salmone;

tonno;

sgombro;

aringhe o sardine;

germe di grano;

noci;

spinaci;

tofu;

fiocchi di avena;

semi di Chia;

cioccolato nero;

uova.

Considerazioni e suggerimenti per il consumo di alimenti o complementi a base di omega-3

In presenza di patologie diagnosticate a livello medico è obbligatorio farsi seguire da uno specialista in nutrizione. Quest’ultimo stabilirà se è opportuno e in che quantità assumere gli alimenti sopra indicati. In questo modo si eviterà di correre il rischio di eccedere con gli omega-3 e se ne limiterà la tossicità se assunti in combinazione con altre vitamine.

Nel caso in cui possiamo vantare una salute di ferro ma ci sentiamo ansiosi e fiacchi possiamo provare a cambiare la nostra alimentazione. In questo caso, una lista precisa di questi 12 alimenti per combattere ansia e cali di energia vitale rappresenterà un valido riferimento per nutrirci in maniera mirata rispetto alle nostre necessità. Integrandoli alla nostra abituale alimentazione infatti, noteremo certamente dei miglioramenti. Facciamo attenzione a variare i cibi nella lista di cui sopra e a fornire i supplementi necessari anche di tutte le altre sostanze nutritive.

In ogni caso comunque chiedere consiglio al proprio nutrizionista o medico di base sarebbe auspicabile per avere certezza di seguire un regime dietetico ben calibrato.