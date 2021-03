Una lista della spesa intelligente con il nostro inseparabile accessorio

Tutti mettiamo insieme una lista della spesa prima di andare in negozio, che sia nella nostra testa o su un pezzo di carta. Ma quante volte ci ricordiamo di portarla in modo da fare la spesa più velocemente? Vaghiamo per i corridoi del supermercato chiedendoci quanto latte è rimasto in dispensa o cercando di ricordare tutti gli elementi in lista.

La prossima volta ci conviene usare il telefono come assistente personale per la spesa. Grazie alle numerose app presenti, preparare una lista della spesa intelligente non sarà più un problema. Queste app con la lista della spesa fanno tutto il lavoro che prima facevamo con un blocknotes aggiungendo innumerevoli possibilità. Condividere una lista virtuale con il coniuge, trovare offerte facili o controllare i dati nutrizionali di qualsiasi cosa stiamo acquistando.

App consigliate e funzionalità

La prima app che consigliamo è Bring. Innanzitutto è una lista delle cose da fare con un focus sulla spesa. Gli utenti dell’app possono cercare prodotti alimentari e aggiungerli alla loro lista della spesa.

Gli alimenti vengono visualizzati come tessere, ciascuna con una grafica dedicata e queste tessere restano nella schermata principale una volta aggiunte alla lista della spesa. È possibile sfogliare una libreria di alimenti e l’app ricorda quelli utilizzati recentemente. Tutto è condivisibile con altri utenti (moglie o marito, compagna/o, coinquilino) e permette di non acquistare articoli inutili e doppi.

La seconda app che consigliamo è Listonic. Oltre alle caratteristiche previste da Bring permette di aggiungere anche i costi dei prodotti. Fornisce anche consigli per gli acquisti sia sulla spesa in generale che sui singoli cibi. Al contrario di Bring per utilizzare l’app gratuitamente gli utenti visualizzano alcuni annunci pubblicitari.

Vantaggi delle liste

Nulla mancherà più nulla sulle nostre tavole e riusciremo a sfruttare in maniera efficiente le offerte presenti. Una lista della spesa intelligente con il nostro inseparabile accessorio ci farà risparmiare molti soldi. Inoltre non avremo più una dispensa di prodotti a casa inutili. Le app ci permettono di segnalarci i prodotti più utilizzati e che quindi conviene avere in magazzino in caso di offerta.