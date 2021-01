Gli asparagi sono una verdura che non piace a tutti. Un po’ il suo odore forte, un po’ la lunga preparazione per mangiarli. Eppure, gli asparagi sono una di quelle verdure verdi che ognuno di noi dovrebbe consumare spesso per le sue vitamine e i sali minerali contenuti.

Questa lasagna speciale per celebrare gli asparagi è una ricetta semplice ma d’effetto e si presta bene per proporre questa verdura anche ai più piccini. La facilità della preparazione si presta anche a una preparazione coi bambini, magari i più grandicelli.

Li si può coinvolgere nelle varie fasi e si può così aumentare la loro passione per la cucina. O magari farla nascere, perché no?

Ingredienti

1 confezione di lasagne già pronte;

1 kg di asparagi;

150 gr di brie;

100 ml di panna da cucina;

parmigiano grattugiato;

burro;

sale;

pepe in grani.

Una lasagna speciale per celebrare gli asparagi

Portare a bollore una pentola d’acqua leggermente salata e tuffarvi dentro gli asparagi. Quando saranno passati circa 10 minuti, scolarli dall’acqua e pulirli per bene. Tagliare quindi via i gambi, togliere le punte e tagliare il tutto a rondelle, anche la parte più morbida dei gambi.

Prendere una padella, sciogliervi una noce di burro e farvi saltare gli asparagi precedentemente tagliati a rondelle.

Quando avranno preso tutto il burro, aggiungere la panna e il brie, e continuare a mescolare bene con un cucchiaio. La salsa dovrà cuocere per cinque minuti circa, di modo che sia la panna che il brie si uniscano bene agli asparagi. In una pirofila imburrata, adagiarvi le fettine di lasagne, condire col sugo agli asparagi e alternare gli ingredienti finché non saranno esauriti. Finire gli strati con il sughetto agli asparagi e panna.

Cospargere col parmigiano e accendere il forno a 180°. Infornare per circa 20 minuti, dovrà formarsi la crosticina sulle lasagne e la pasta dovrà essere croccante.

Sfornare e decorare con alcune punte d’asparagi per il tocco finale.