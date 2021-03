Esistono piatti della tradizione italiana che ci fanno sempre pensare alla famiglia. Quelle ricette della nonna che fanno venire l’acquolina in bocca solo a pensarci. In questo articolo vedremo assieme come preparare una lasagna golosa e speciale, ottima per le domeniche in famiglia e con gli amici.

Tutto il necessario per sei porzioni

a) 250 grammi di lasagne senza uovo;

b) 50 grammi di mandorle pelate;

c) 4 mazzetti di rucola fresca;

d) 50 grammi di pinoli;

e) 30 grammi di lievito in scaglie;

f) 100 millilitri di olio extravergine;

g) 1 spicchio d’aglio;

h) sale.

Per la besciamella

a) 1 litro di latte di soia;

b) 60 grammi di farina 0;

c) 50 millilitri di olio extravergine;

d) sale.

La preparazione

Per prima cosa, bisognerà sminuzzare finemente mandorle e lievito, queste ci serviranno sia per il pesto che come copertura. Del composto ottenuto bisognerà poi metterne da parte metà per dopo.

Lavare poi bene le foglie di rucola e lasciarle ad asciugare. Aggiungerle poi alla metà del composto da sminuzzare insieme anche a pinoli, un pizzico di sale e allo spicchio d’aglio affettato finemente. Tritare quindi il tutto aggiungendo a poco a poco l’olio extravergine fino ad ottenere una crema omogenea.

Arrivati a questo punto bisognerà preparare la besciamella. Mettere l’olio in un pentolino scaldare e aggiungere la farina setacciata, questo procedimento andrà fatto mescolando continuamente fino ad ottenere una crema. Aggiungere poi poco per volta il latte di soia, precedentemente portato a bollore. Correggere di sale e far addensare il tutto a fiamma dolce, facendo attenzione che non si attacchi al fondo. Una volta fatto questo lasciare tutto a raffreddare per poi aggiungere il pesto e amalgamare bene.

Prendere le lasagne e passarle in acqua bollente e subito dopo immergerle in acqua fredda per poi lasciarle ad asciugare su un telo.

Infine prendere una teglia, cospargere il fondo con uno strato di pesto e aggiungere strati di lasagna fino ad esaurimento degli ingredienti. Spolverare poi con il composto di mandorle e lievito avanzato e aggiungere una manciata di pinoli. Infornare a 180 °C per 20 minuti e servire caldo.

Avremmo allora ottenuto una lasagna golosa e speciale, ottima per le domeniche in famiglia e con gli amici.

