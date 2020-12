Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pistacchio, mortadella e provola sono gli ingredienti per una lasagna da 400 calorie, ma super gustosa e filante. La sapidità del pistacchio, la golosità della mortadella e l’affumicato della provola, sono il trittico perfetto per far danzare le papille gustative. Ecco come preparare una lasagna con tre ingredienti particolari e tante calorie ma altrettanto squisita al palato.

Gli ingredienti per la preparazione

Per preparare questa lasagna occorrerà munirsi della sfoglia acquistabile nei supermercati già pronta o preparare la pasta all’uovo tirata a mano, come nelle vere tradizioni. Il sugo tradizionale della lasagna rossa andrà sostituito con una besciamella aromatizzata al pistacchio. La classica besciamella che si prepara con burro, latte e farina, potrà impreziosirsi con polvere o granella di pistacchio. Poi serviranno la mortadella, la scamorza o provola affumicata, il parmigiano reggiano e dei pistacchi di guarnizione.

Preparazione della lasagna al pistacchio

Per preparare una lasagna con tre ingredienti particolari e tante calorie ma altrettanto squisita, bisogna munirsi di una teglia da forno. Cospargere il fondo della teglia con un po’ della besciamella aromatizzata al pistacchio. Adagiare, poi, le sfoglie di pasta comprata o preparata a mano, in modo da coprire tutto il fondo della teglia. Irrorare la sfoglia di base con altra besciamella abbondante, un po’ di granella di pistacchio e delle fette di mortadella. Questa potrà essere acquistata al pistacchio o al pepe nero, un po’ secondo i propri gusti.

Poi cospargere il tutto con la provola affumicata grattugiata grossolanamente e il formaggio grattugiato. A questo punto realizzare un nuovo strato uguale a quello sottostante, avendo cura però di alternare il senso di posizionamento della sfoglia precedente. Se quella sottostante è stata posizionata in verticale, quella sopra potrà essere sistemata in orizzontale. Così facendo, si conferirà maggiore stabilità ai vari piani.

Realizzare un ultimo strato identico ai primi due e terminare con della sfoglia e della besciamella al pistacchio. Decorare con pistacchi interi tostati leggermente in padella. Al taglio, la lasagna apparirà filante e super gustosa.