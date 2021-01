Queste feste ci hanno un po’ preso la mano per quanto riguarda i piatti calorici. Lasagne, cannelloni, si è mangiato in quantità e ora è il momento di mettersi in forma. Una lasagna alternativa è quello che ci vuole per non rinunciare al gusto, anche se light. La Redazione di Proiezionidiborsa oggi presenta la ricetta per una lasagna alternativa, la lasagna di zucchine.

Si prepara in un attimo e si farà comunque un figurone con poco tempo.

La versatilità della zucchina esce in tutto il suo splendore in questo piatto e il successo è davvero assicurato.

Vediamo come si prepara questa lasagna alternativa alle zucchine.

Ingredienti

6 zucchine;

1 mozzarella;

6 pomodori maturi;

parmigiano grattugiato;

2 spicchi d’aglio;

4 cucchiai di olio;

sale.

Una lasagna alternativa, la lasagna di zucchine

Versare l’olio in un tegame, aggiungere i due spicchi d’aglio e far soffriggere il tutto per circa due o tre minuti.

In una pentola d’acqua bollente, tuffarvi i pomodori e farli sbollentare per pochi minuti. Appena sono pronti, sbucciare i pomodori e tagliarli a filetti. Unire quindi i pomodori al soffritto e far cuocere il tutto per circa sette o otto minuti.

Tagliare le zucchine a fettine sottili. Scaldare una griglia, ungerla e adagiarvi le fette di zucchine, dovranno cuocere da entrambi i lati per circa otto minuti al massimo.

A questo punto, si può cominciare ad assemblare la lasagna.

Prendere una pirofila, ungerla e adagiarvi le zucchine. Quando il primo strato sarà pronto, spolverizzare con parmigiano reggiano, aggiungere due cucchiai di sugo e coprire infine con la mozzarella.

Continuare così finché gli ingredienti non saranno esauriti del tutto. Alla fine, sulla superficie, coprire con sugo e mozzarella. Accendere il forno a 180° in modalità statica e infornare la lasagna di zucchine. Far cuocere per circa 15 minuti. Quando il tempo sarà trascorso, cambiare la funzione del forno a grill e cuocere per altri dieci minuti con questa funzione.

La nostra lasagna di zucchine è quindi pronta per essere servita.