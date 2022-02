Una incredibile valanga di colori travolgerà i nostri vasi, balconi e terrazzi se seminiamo adesso questo fiore

Se stiamo pensando di dare una bella sistemata al nostro balcone è ora di programmare attentamente come vorremmo che diventasse in primavera. Sicuramente desideriamo colore e allegria e che vi sia molta vitalità. Stesso discorso vale per il nostro terrazzo e i vasi di fiori che sono ormai morti e non più utilizzabili.

È arrivato quindi il momento di considerare che sarà necessario piantare alcuni fiori adesso per poterli vedere fiorire tra qualche settimana, in primavera. La petunia è uno di questi.

Seminare o acquistare piantine già pronte

Abbiamo come al solito due possibilità, sta a noi la scelta. O seminare o acquistare presso i rivenditori specializzati. Infatti, in questi negozi, è possibile trovare pronti per la vendita i colorati fiori di petunia. Queste piantine, una volta a casa, dovranno essere rinvasate in vasi più grandi. Infatti, appositamente sistemate in cassette di circa 30 cm o in vasi circolari, le petunie cresceranno stabilmente. In primavera inoltrata dovremmo tagliare i fiori secchi e abbondare con l’innaffiatura e concimare. Il fiore darà il meglio di sé nella stagione estiva.

Diversamente, se abbiamo acquistato i semi di questo fiore il momento ideale della semina è tra febbraio e marzo. Il terriccio universale dovrà essere mescolato a della torba e il tutto dovrà essere innaffiato abitualmente.

Una volta che siano spuntate le piantine, però, esse dovranno essere messe in vasi appositi e concimati con liquido adatto per piante da fiore.

Infine, con l’arrivo della bella stagione è necessario che l’innaffiatura sia abbondante, perché il fiore potrebbe iniziare ad essiccarsi prematuramente. È necessario evitare una esposizione troppo diretta ai raggi del sole perché una certa ombratura contribuirebbe a far crescere dei fiori rigogliosi. Quindi, così come abbiamo riparato il fiore dall’inverno troppo rigido, sarà bene esporre il fiore in un luogo adatto e innaffiare in abbondanza.

In particolare, nei mesi estivi sarà necessario innaffiare la petunia anche due volte al giorno e ogni 10 giorni utilizzare un concime liquido per dare vigore alla pianta.

Inoltre, la petunia potrà fare compagnia a margherite e ad altri piccoli fiori come la lobularia. Potremmo abbinarli nei vasi che abbiamo già a disposizione e fare delle combinazioni colorate e variegate.

Se poi dovessimo decidere di raccoglierli in cestini circolari sarebbe bello poterli appendere al muro del nostro terrazzo. I fiori e i rami cadenti saranno un bellissimo decoro del nostro spazio all’aperto.

Una incredibile valanga di colori travolgerà i nostri appartamenti nei luoghi giusti se decideremo di avviare adesso la semina di questo coloratissimo fiore.