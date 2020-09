L’estate vede una vera e propria esplosione di frutta e verdura. Allo stesso tempo le alte temperature ci obbligano a bere spesso. E qui arriva il problema.

I rischi delle bevande gassate

Molti, infatti, preferiscono bere bevande gassate ad un più sano, ma forse anche noioso, bicchiere d’acqua fresca. Un errore. Infatti le varie bevande a base di bollicine (e spesso zuccherate) devono essere un’eccezione. Per quanto piacevoli, infatti, le bevande gassate possono essere rischiose per la nostra salute. Come abbiamo già spiegato in un precedente articolo. Meglio dissetarsi in maniera corretta e regolare. Il che non significa necessariamente bere solo acqua a temperatura ambiente. Anzi. Proprio d’estate l’eccessiva sudorazione porta alla perdita di grandi quantità di minerali. Minerali che, a volte, nemmeno l’acqua può reintegrare. Perciò meglio sfruttare la tanta frutta che, come detto, proprio l’estate ci offre.

La zucchina

Ma per chi volesse cimentarsi in qualcosa di alternativo ecco un’idea originale per una bibita dissetante fatta in casa. In questo caso si può guardare, oltre alla frutta, anche al vasto panorama delle verdure estive. E tra queste la verdura estiva per eccellenza: la zucchina. Forse non tutti sanno che il nome scientifico della zucchina è Cucurbita pepo. Questo perché di fatto la zucchina appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae. Anche lei, come le patate e l’apparentemente “nostro” pomodoro, arriva dall’America. Infatti è solo grazie alla scoperta del Nuovo Mondo che l’Europa conosce, intorno al 1500, la zucchina.

Ma per quale motivo la zucchina, da noi vista come contorno, può essere usata per una bevanda dissetante? Semplice: la zucchina è ricchissima d’acqua. Ne contiene, infatti, circa il 95%. Il che la rende ideale non solo per idratarsi e reintegrare i sali minerali persi, ma anche come un’idea originale per una bibita dissetante fatta in casa

Una idea originale per un bibita dissetante fatta in casa

Ecco una ricetta originale, che viene servita spesso nei paesi dell’est. La prima cosa da fare è prendere una bella zucchina fresca e croccante. Eliminiamo i semi, la tagliamo a cubetti e la immergiamo in 1 litro d’acqua bollente. Successivamente aggiungiamo 5 cucchiai di zucchero di canna e facciamo cuocere il tutto per una decina di minuti. Solo dopo questo tempo aggiungiamo, nell’ordine, 6 chiodi di garofano. Dopo un paio di minuti, e dopo aver spento il fuoco, verseremo 1 cucchiaio di aceto di mele, o di altra frutta, e 1 di gin.

Come servire

L’ultimo passo sarà lasciar raffreddare il tutto in frigorifero. Nel caso si voglia provare una versione analcolica, la ricetta prevede la sostituzione del gin con il succo di limone. Il miglior modo per servire questa squisita bevanda alla zucchina è quello di versarla in un bicchiere insieme a qualche cubetto di ghiaccio e una fetta di limone. La tua insolita bibita dissetante è pronta!