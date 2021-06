Quando non si hanno molte idee allora rispolveriamo un classico della nonna. A sera soprattutto nelle serate calde questo piatto leggero ci aiuterà meglio a gustare i sapori dell’estate. Ecco allora una gustosissima ricetta della nonna le melanzane con ripieno piccante e piacevole piatto della sera.

Quando inizia a fare molto caldo e a pranzo non si ha voglia di cucinare nulla, perciò la cena diventa il pasto di riferimento. Niente di più gustoso che provare le melanzane ripiene piccanti.

Ingredienti per 4 persone

100 gr di olive nere snocciolate;

50 gr di prezzemolo;

30 gr di acciughe sott’olio;

20 gr di capperi sotto sale;

5 melanzane;

1 uovo;

4 cucchiai di parmigiano grattugiato;

7 cucchiai di olio EVO;

basilico q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Pulire e lavare bene le melanzane e tagliarle nel senso della lunghezza. Con la parte appuntita del coltello si scava all’interno della melanzana come a voler formare una conca.

L’interno asportato delle melanzane va tritato messo in un tegamino a fuoco basso con due cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Si lascia sul fuoco per 15 minuti, mescolando ogni tanto per evitare che si attacchi al tegame. Si mette poi in una ciotola e si lascia raffreddare.

Nel frattempo si mette l’uovo in acqua per farlo sodo e si eliminano le lische dalle acciughe se ce ne fosse bisogno. Anche i capperi si lavano sotto l’acqua per eliminare l’eccesso di sale.

Si monda e si lava il prezzemolo tritandolo finemente insieme a basilico, acciughe, olive e capperi. Il tritato si mette nella ciotola insieme alle melanzane cotte precedentemente. Si prende l’uovo sodo e si grattugia sul composto, mescolando bene. Infine si sala quanto basta assaggiando la sapidità.

Con quest’impasto si riempiono le melanzane prima scavate, accomodandole in un tegame con la parte ripiena verso l’alto. Si aggiunge l’olio rimasto e si lascia cuocere a fuoco moderato. Al momento di servire si provvede ad una buona spolverata di parmigiano.

Una ricetta gustosa per riempire bene una serata dal clima caldo e lasciare in bocca un gradevole pizzicorìo.

