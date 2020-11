La cotoletta ha la capacità di mettere d’accordo grandi e piccini. È un piatto gustoso con un’impanatura croccante che ha conquistato i cuori di tantissime persone. La più famosa è la cotoletta alla milanese, ma ne esistono veramente tantissime altre varianti: cotolette di pollo, cotolette di pesce, cordon bleu.

Spesso, però, evitiamo di mangiarle per la questione delle calorie. E se esistesse una versione più leggera, ma altrettanto bona? La bella notizia è che esiste eccome! Ecco una gustosissima cotoletta di finocchi, croccante e leggera, pronta in pochi passaggi. Questa è la ricetta che i nostri Esperti di cucina propongono di sperimentare. È molto più leggera, con verdura di stagione, ed è perfetta anche per i vegetariani.

Come preparare una gustosissima cotoletta di finocchi, croccante e leggera, pronta in pochi passaggi

2 finocchi grandi

3 uova

Pan grattato q.b.

30 gr Parmigiano o Grana Padano

Procedimento

Andiamo a preparare i finocchi. Togliamo le foglie esterne e tagliamo i ciuffi, ma non troppo. In questo modo, quando andremo a ricavare le fette, i finocchi non si sfalderanno. Quindi li sciacquiamo sotto abbondante acqua corrente per togliere il terriccio.

Tagliamo i finocchi per lungo, a fette di circa mezzo centimetro.

In una ciotola sbattiamo le uova, aggiungiamo il Parmigiano Reggiano o il Grana Padano.

In un’altra ciotola versiamo del pan grattato. Per un sapore più deciso, al pan grattato possiamo aggiungere un po’ di aglio schiacciato oppure del pepe.

Ora il procedimento è molto semplice. La cotoletta va impanata come al solito. Prendiamo quindi una fetta di finocchio, la tuffiamo nell’uovo e poi la passiamo nel pan grattato. Ripetiamo lo stesso procedimento con tutti i finocchi.

Cottura

Prendiamo una pirofila, la rivestiamo con della carta da forno e disponiamo sopra le cotolette di finocchio.

Le poniamo nel forno preriscaldato e le facciamo cuocere per 20 minuti a 180 gradi.

Altrimenti, possiamo optare per una frittura classica. In tal caso, all’interno di una padella, mettiamo a scaldare dell’olio di semi. Quando l’olio avrà raggiunto la temperatura, tuffiamo 2-3 cotolette alla volta.

Le facciamo friggere per circa 2 minuti cada lato. Le cotolette pronte andranno sistemate inun piattino, coperto con della carta da cucina per far assorbire l’olio in eccesso.

