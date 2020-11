L’Est Europa è una parte del nostro continente ancora tutto da scoprire a livello culinario. Presenta infatti ricette che sono ancora sconosciute in Italia. O che sono arrivate qui grazie alle migrazioni che le popolazioni dell’Est hanno compiuto durante gli ultimi settant’anni.

Oggi vogliamo scoprire una gustosa zuppa dell’Est Europa, il bortsch.

Cos’è il bortsch

Il bortsch è una gustosa zuppa dell’Est Europa, formata perlopiù da barbabietole rosse stufate in un brodo di pollo e carne rossa mista. Viene servita come portata principale nei pranzi e nelle cene importanti in Russia, Ucraina e Romania e la sua preparazione è semplicissima, a prova di bomba.

Vediamo insieme come prepararla al meglio.

a) Un kg di barbabietole;

b) 400 gr di carne di maiale;

c) 400 gr di crauti in scatola;

d) due carote;

e) due pomodori;

f) una cipolla;

g) uno spicchio d’aglio;

h) quattro cucchiai di olio;

i) una carcassa di pollo;

l) 400 gr di carne di manzo;

m) una cipolla;

n) una carota;

o) un sedano;

p) un ciuffo di prezzemolo;

q) dieci grani di pepe nero;

r) 400 gr di panna acida;

s) un ciuffo di aneto.

Prepariamo una gustosa zuppa dell’Est Europa

Per prima cosa prepariamo il brodo con gli aromi e la carcassa di pollo, riempiendo la pentola con almeno due litri di acqua. Aggiungiamo anche il manzo e saliamo e pepiamo il tutto. Dovrà andare a bollitura per almeno un’ora. Lessiamo le barbabietole in un’altra pentola. Leviamo il grasso dal brodo, filtriamolo e mettiamolo da parte. Recuperiamo la carne di manzo dal brodo.

Soffriggiamo cipolla e aglio con l’olio in un’altra pentola. Tagliamo il maiale a pezzetti e uniamolo al soffritto. Prendiamo il lesso di manzo e uniamolo al soffritto. Uniamo ad esso anche la carota tagliata a cubetti. Scoliamo le barbabietole e uniamole col loro brodo alla carne. Aggiungiamo anche i crauti ben scolati dall’acqua di conserva. Per ultimi mettiamo i pomodori e facciamo cuocere per 40 minuti.

Servire il bortsch, una gustosa zuppa dell’Est Europa con panna acida e aneto fresco.