In questo articolo parleremo di una ricetta sana e genuina, che riuscirà a mettere d’accordo sia gli adulti più esigenti che i bambini più golosi. Vediamo allora come preparare una gustosa variante delle polpette della nonna velocissima da preparare in pochi semplici passi.

Gli ingredienti necessari per le frittelle

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 200 gr di macinato di maiale;

b) 200 gr di macinato di manzo;

c) 60 gr di mandorle pelate;

d) 400 gr di passata di pomodoro;

e) 1 cipolla;

f) 1 carota;

g) 2 uova;

h) 140 gr di mollica di pane;

i) parmigiano grattugiato;

l) finocchietto selvatico;

m) noce moscata;

n) olio extravergine di oliva e olio di semi di girasole;

o) sale.

Per prima cosa facciamo ammorbidire il pane in un po’ d’acqua per circa una decina di minuti.

Nel frattempo sminuzziamo le mandorle con un coltello e versiamone metà in una ciotola bella capiente. Aggiungiamo il pane strizzato e sbriciolato, la carne macinata, le uova, il parmigiano, metà porzione di finocchietto tritato e un po’ di noce moscata. Mescoliamo poi il tutto per bene in modo da amalgamare gli ingredienti.

Creiamo delle polpette di medie dimensioni e mettiamole a friggere in abbondante olio bollente fino a quando non si saranno ben dorate. A questo punto scoliamo con un mestolo e disponiamole su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Una volta fatto questo laviamo la cipolla, la carota, il sedano e tritiamoli assieme finemente. Versiamo, quindi, il preparato in un tegame capiente insieme all’olio e lasciamo rosolare il tutto a fiamma bassa per circa 5 minuti. Non appena li avremo dorati a dovere, aggiungiamo la passata di pomodoro, un pizzico di sale e lasciamole a cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso.

Per finire, aggiungiamo le polpette e lasciamo insaporire nel sugo per circa 5 minuti. Cospargiamo il tutto con le restanti mandorle e finocchietto, per poi servire bello caldo.

