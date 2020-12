Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il farro è uno dei protagonisti della stagione invernale italiana e non solo. Il farro è consumabile in minestre, in insalate e come piatto unico. La sua versatilità è tale che ci sono persino dei ricettari incentrati tutti sulle sue preparazioni.

Una gustosa minestra di farro per le giornate fredde è quello che ci vuole per questo tempo sempre nuvoloso e uggioso. Sembra davvero di essere entrati nel pieno dell’inverno.

Vediamo come realizzare assieme una gustosa minestra di farro per le giornate fredde. Tutti si leccheranno i baffi per la bontà della ricetta e magari chiederanno anche il bis.

Ingredienti per la minestra

320 gr di farro già lessato;

2 zucchine;

8 fiori di zucca;

mezza cipolla;

2 spicchi d’aglio;

50 gr di pecorino grattugiato;

1 bicchiere di vino bianco;

brodo vegetale qb;

olio d’oliva;

pepe qb;

8 foglie di menta.

Procedimento

Tagliare finemente la cipolla e l’aglio e metterli in una padella a rosolare con un filo d’olio. Aggiungere quindi le zucchine tagliate a rondelle sottili e i fiori di zucca tagliati in quattro parti.

Aggiungere il vino bianco e far cuocere finché il vino non evapora completamente dalla padella.

Quando tutto sarà cotto, passare il composto dalla padella alla pentola e aggiungere tanto brodo vegetale quanto ne serve; di solito servono circa due dita di liquido. Far cuocere il tutto senza coperchio, quindi aggiungere il farro.

Continuare a cuocere gli ingredienti per bene e aggiungere quindi il pecorino grattugiato e il pepe macinato fresco.

Quando avrà raggiunto il punto di bollore, togliere dal fuoco e aggiungere a filo l’olio d’oliva.

A questo punto si può impiattare nelle fondine. A ogni piatto si consiglia l’aggiunta di una fetta di pane tostato con sopra dell’olio fresco a crudo.

Decorare con qualche fogliolina di menta fresca per aggiungere ulteriore gusto a un piatto caldo e ottimo per la stagione invernale.