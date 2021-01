Quella che vogliamo proporre oggi è una pietanza ricca di alimenti di stagione e salutari che, combinati insieme, favoriscono un’azione detossinante ed antiossidante. La verza, infatti, è la verdura protagonista di questa insalata che, associata alle mandorle, diventa un toccasana per il nostro organismo. La verza è un alimento ricco di fibre, vitamina C e betacarotene. Le fibre aiutano il nostro intestino ad essere regolare, mentre la vitamina C previene l’invecchiamento delle cellule. Inoltre, è anche fonte di ferro e potassio e si pensa che abbia addirittura proprietà antitumorali, specialmente se consumata cruda. Vediamo insieme come preparare una gustosa insalata detox e antiossidante ideale per l’inverno.

Ingredienti per preparare l’insalata

250 gr. di verza;

60 gr. di mele;

30 gr. di uva passa;

125 gr. di carote;

30 gr. di mandorle.

Ingredienti per condire l’insalata

125 gr. di yogurt al naturale;

10 gr. di semi di chia;

succo di un limone;

scorza di un limone;

20 gr. di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare l’insalata detox

Iniziare mettendo l’uva passa a mollo in un po’ d’acqua, in modo da renderla più morbida. Tagliare a striscette sottili la verza, con un coltello o con una mandolina. Lavarla bene sotto l’acqua, strizzarla e farla scolare per bene. Nel frattempo, pelare le carote e tagliarla a listarelle fini con una grattugia, oppure con lo stesso pelapatate. Unire le carote alla verza. Sbucciare la mela, tagliarla a cubetti piccoli ed aggiungerla al resto. Togliere l’uvetta dall’acqua e scolarla prima di aggiungerla all’insalata. Tritare le mandorle ed unirle agli altri ingredienti.

Preparare il condimento

Mettere lo yogurt al naturale in una ciotolina ed aggiungere ad esso la scorza di un limone non trattato, un pizzico di sale, di pepe e i semi di chia. Aggiungere l’olio d’oliva e il succo di limone. Emulsionare la crema e versarla nell’insalata. Mescolare bene e lasciar riposare per almeno un’ora nel frigorifero.

Consigli

Per rendere una gustosa insalata detox e antiossidante ideale per l’inverno un piatto completo, aggiungere della feta a cubetti, oppure delle uova sode o il tonno.