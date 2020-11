Facile e veloce da preparare, ecco una gustosa e veloce insalata autunnale con frutta secca e verdure. Perché da un lato le verdure forniscono il giusto apporto di fibre, di vitamine e di sali minerali, mentre la frutta secca, tra l’altro, contrasta con un’azione naturale l’ipertensione ed il colesterolo cattivo alto.

Ecco una gustosa e veloce insalata autunnale con frutta secca e verdure

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Dalle noci alle mandorle, e passando per le nocciole e per le castagne, in questo periodo per preparare un’insalata nutriente c’è solo l’imbarazzo della scelta. E lo stesso dicasi per le verdure della stagione autunnale come gli spinaci, la lattuga le barbabietole ed anche l’indivia.

Indivia, formaggio e sciroppo d’acero per dei velocissimi stuzzichini vegani

Per chi vuole preparare un’insalata non veloce, ma velocissima, può infatti sfruttare le foglie dell’indivia per realizzare dei veri e propri stuzzichini vegani. Ovverosia riempiendo ogni cavità con le noci e con dei pezzetti di formaggio a pasta semidura come la feta. E poi condire e guarnire il tutto con un filo di sciroppo d’acero.

Insalata autunnale per tutta la famiglia con questo mix di verdure e di frutta secca

Per la preparazione di un’insalata veloce da portare in tavola per tutta la famiglia, si può invece partire dal mix di verdure. Per esempio, a base di lattuga iceberg con l’aggiunta del sapore della rucola e del radicchio con quella nota amarognola che può essere facilmente coperta dal condimento.

Mentre per il mix di frutta secca, per esempio, si possono scegliere le arachidi e le noci miste ai pinoli ed alle mandorle. In questo modo la nota croccante offerta dall’insalata sarà a dir poco sublime. Ed il tutto senza dimenticare di condire, per esempio, con un’emulsione a base di aceto bianco e di olio extravergine di oliva. E aggiungendo giusto un pizzico di sale. La miscela di sale, olio e aceto ha tra l’altro un nome ben preciso. Si tratta della cosiddetta vinaigrette.