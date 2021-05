Ognuno di noi ha ricevuto una telefonata da un call center almeno una volta nella vita. A dire la verità, se ne abbiamo ricevuto solo una siamo tra i fortunati. Si tratta infatti di una piaga che ci fa ricevere anche decine di telefonate indesiderate alla settimana. Per questo oggi proponiamo una guida completa e semplice per smettere di ricevere telefonate e messaggi da call center e altri seccatori una volta per tutte.

Non ricevere più telefonate indesiderate su rete fissa

I telefoni da rete fissa sono tra i più vulnerabili a questo tipo di pubblicità invasiva. Oltretutto, non possono essere protetti allo stesso modo dei cellulari. L’unica cosa che possiamo fare è iscriverci al Registro Pubblico delle Opposizioni. Sostanzialmente chiediamo di essere inseriti in una lista di persone che non vogliono ricevere telefonate pubblicitarie. Per farlo possiamo accedere al sito e iscriversi.

E anche possibile inviare una mail inviando il modulo per l’iscrizione a mezzo raccomandata scaricabile dal sito insieme ha una copia del documento d’identità. Se non siamo pratici di computer possiamo anche chiamare il numero verde 800 265 265. Se vogliamo maggiore sicurezza possiamo inviare la nostra richiesta tramite raccomandata al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni con sede a Roma.

In questo modo saremo protetti dalle telefonate indesiderate. A meno che non abbiamo dato il nostro consenso a riceverle quando abbiamo firmato un contratto di abbonamento.

Le app giuste per difendersi dai call center

Per non ricevere telefonate indesiderate di qualunque tipo sul nostro cellulare possiamo utilizzare due app gratuite. La prima si chiama TrueCaller, che possiamo tradurre con “Chi mi chiama davvero”. La seconda è invece Should I Answer, cioè “dovrei rispondere?”. Entrambe sono disponibili sia su Android che iOS.

Truecaller si basa su una lista di numeri indesiderati creata da altri utenti come noi. Grazie a questo possiamo vedere il nome dell’azienda che ci sta chiamando anche se non è salvato in rubrica. Così saremo noi a scegliere se rispondere o meno. In alternativa possiamo bloccare direttamente qualsiasi chiamata da un numero contenuto nella lista nera.

Should I Answer invece non richiede l’iscrizione al servizio. Però su iOS la funzione che ci permette di bloccare le chiamate è a pagamento per 1,99 euro al mese. Il concetto di base è lo stesso della prima app. Possiamo scegliere fra una protezione attiva o passiva. La prima blocca direttamente le telefonate indesiderate, la seconda ce le segnala quando le riceviamo.

Entrambe sono molto facili da utilizzare e intuitive, basterà seguire le indicazioni durante il primo accesso.

In questo modo può dirsi completata la nostra guida completa e semplice per smettere di ricevere telefonate e messaggi da call center e altri seccatori una volta per tutte.