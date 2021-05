Nella quotidianità ci sono piccole cose che ci complicano la vita. Semplici operazioni che ripetiamo in continuazione che però ci fanno innervosire. Sembra che non ci sia soluzione a questi fastidi e ci si debba rassegnare. Ma in realtà dei piccoli trucchi a cui non si pensa mai possono venirci in aiuto. A volte si tratta di idee che possono sembrare strane. Ci sono infatti degli oggetti che possono avere altri mille usi oltre al loro scopo iniziale. Infatti, scopriremo che una gruccia in cucina può semplificarci la vita di ogni giorno con questo trucco semplicissimo ma geniale allo stesso tempo.

La creatività contro i piccoli problemi

Ormai è diventata una tendenza reinventare gli oggetti più comuni. Sradicarli dal loro solito uso e anche dal luogo dove vengono impiegati.

Se ci immaginiamo di dover cucinare qualcosa magari di un po’ complesso ci servono vari ingredienti e strumenti. Ciò che non manca mai, oltre a un libro di ricette, è lo scottex. Oltre a pulire man mano può essere usato per altri scopi come tamponare e omogenizzare l’olio su una pentola. Il problema qual è? Che magari abbiamo le mani sporche. Così quando andiamo a prenderne un foglio da un comune porta scottex dobbiamo impegnarci per non sporcare tutto il rotolo. Strappare un foglio senza toccare il resto del rotolo è praticamente impossibile. Ma proprio per questo una gruccia in cucina può semplificarci la vita di ogni giorno con questo trucco semplicissimo ma geniale allo stesso tempo.

Pratico e veloce

Vediamo come questo oggetto possa aiutarci in questa situazione. Prendiamo una gruccia di ferro. Tagliamo con una pinza il filo della base a metà. Prendiamo ora il nostro rotolo di scottex e infiliamolo su uno dei due fili di base che abbiamo tagliato. Ora mettiamo anche l’altro filo cosicché il punto dove abbiamo tagliato si trovi al centro della parte interna del rotolo. A questo punto possiamo appendere lo scottex ad una maniglia o pomello di un mobile o sportello della cucina. Quando dovremmo prendere un foglio con le mani sporche basterà usare il gomito o l’avambraccio per tenere contro il mobile il rotolo. In questo modo strapperemo il foglio senza difficoltà e senza sporcare il rotolo pulito.

