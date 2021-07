Cosa viene in mente quando si parla della Sicilia a livello culinario? Gli arancini, i cannoli e… la granita.

Specialmente quella alle mandorle. Questa prelibatezza tutta siciliana può essere realizzata in casa seguendo il procedimento che illustreremo. Servono pochissimi ingredienti e un frullatore o una gelatiera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il consiglio per mangiarla ancora meglio è quello di accompagnarla ad una brioche col tuppo. Meglio se ancora calda.

Una granita alle mandorle semplice da preparare per portare in casa un po’ di Sicilia

Ingredienti per 500 g di granita

350 ml di acqua;

150 g di panetto di pasta di mandorle (o 100 g di zucchero e 50 di mandorle pelate e sgusciate)

Per realizzare questa ricetta si può usare la gelatiera o il frullatore. Per realizzarne una più cremosa si consiglia di ricorrere alla prima. Ma siccome non tutti hanno la gelatiera, optiamo a fornire una breve guida per la soluzione più alla portata di mano di tutti: il frullatore.

In alternativa al panetto, invece, si possono utilizzare zucchero e mandorle pelate e sgusciate. Che cosa cambia? Con le mandorle intere si ottiene una granita più granulosa, ma più profumata. Con il panetto, una liscia e più rapida da preparare. Dipende tutto quanto dal risultato finale che si vuole ottenere.

Procedimento

Per preparare una granita alle mandorle semplice da preparare per portare in casa un po’ di Sicilia, bisogna prima di tutto prendere la pasta di mandorle e tagliarla a dadini.

Metterla nel frullatore e aggiungere l’acqua.

Frullare i due ingredienti insieme.

Versare il risultato in un contenitore da lasciare in congelatore per dodici ore.

Si consiglia di farlo di giorno, dal momento in cui ogni mezz’ora bisogna recuperare il contenitore e girarne il contenuto con la frusta a mano per rompere i cristalli di ghiaccio che si formeranno inevitabilmente. A mano a mano, la consistenza della granita diventerà più cremosa.

Al termine di questo lasso di tempo, non resta che rimuovere il contenitore dal congelatore e servire la granita. Per un effetto più scenografico, guarnire le porzioni con qualche mandorla.

La granita non deve necessariamente essere mangiata subito. Ma se non lo si farà, il giorno dopo andrà frantumata con i rebbi di una forchetta. Infatti, una volta rimessa in frigo per una notte intera, assumere la consistenza di un blocco di ghiaccio. Ma questo inconveniente può essere risolto come detto.