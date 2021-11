Una grande opportunità per Piazza Affari e per questo titolo in rampa di lancio

La Borsa di Milano affronta la penultima seduta della settimana. Sono rimasti due giorni all’indice maggiore di Piazza Affari per raggiungere il target di 28.000 punti auspicato in precedenti analisi. L’andamento della giornata di ieri induce all’ottimismo. Sul listino di Milano sono accaduti due eventi che non saranno sfuggiti ai più attenti osservatori delle vicende della Borsa. Questi due eventi ci aiutano a capire di più sull’attuale condizione della Borsa di Milano.

Attenzioni a questi 2 fattori

Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo quasi dello 0,5% e i prezzi hanno chiuso a 27.561 punti. L’avvio di seduta è stato molto positivo, tuttavia dopo mezzora i prezzi hanno invertito il trend rialzista e fino alle 14,30 l’indice è sceso. Nelle ultime due ore di contrattazione la Borsa è tornata a salire per recuperare tutto il terreno perso nella mattinata. Il minimo della seduta di ieri è stato toccato a 27.418 punti, quando i prezzi del Ftse Mib hanno raggiunto questa soglia sono rimbalzati. Questo conferma l’ipotesi avanzata nell’articolo: “A Piazza Affari il rally è finito e la Borsa può precipitare ma solamente a questa condizione”.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Il secondo fattore da tenere in considerazione è il numero delle blue chip che ieri hanno chiuso in rialzo. Tra i maggiori 40 titoli, ben 30 hanno chiuso in territorio positivo. Gli acquisti diffusi su molte azioni a larga capitalizzazione confermano che c’è interesse da parte dei grandi investitori per la nostra Borsa. Probabilmente sul nostro listino è in atto un processo di accumulazione delle più importanti azioni. Il trend rialzista di fondo di Piazza Affari è destinato a durare finché affluirà denaro in modo diffuso.

Una grande opportunità per Piazza Affari e per questo titolo in rampa di lancio

Per due volte nelle ultime due sedute, la soglia dei 27.400 punti ha contenuto i tentativi di ribasso dei prezzi. Ogni volta che i prezzi hanno raggiunto questo livello sono scattati gli acquisti. Così il valore di 27.400 punti diventa una soglia fondamentale per le prossime sedute, in particolare per quella di oggi e di domani. Infatti se i prezzi dovessero scendere sotto questo livello, probabilmente il Ftse Mib crollerebbe velocemente fino ai 27.000 punti, indebolendo l’attuale trend rialzista. Mentre la tenuta di questo livello sarà un segnale positivo, specie se accompagnato da un ritorno dei prezzi sopra la soglia dei 27.600 punti. Questo evento potrebbe spingere il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) al record annuale nell’ultima seduta della settimana.

Si delinea una grande opportunità per Piazza Affari e per questo titolo in rampa di lancio. Ieri il comparto dell’editoria è stato acquistato a piene mani dagli investitori. Spicca su tutti il rialzo di RCS Editori che è stato il titolo migliore del listino. I prezzi dell’azione sono decollati grazie alla trimestrale, portandosi sui massimi da marzo dello scorso anno. Il titolo ha chiuso a 0,831 euro. Il superamento di questo livello spingerà l’azione verso il primo target a 0,9 euro. Al ribasso il ritorno dei prezzi sotto 0,8 euro farà scattare un campanello d’allarme e l’azione potrebbero scendere fino a 0,75 euro.

Approfondimento

Il punto sui mercati