Una golosa alternativa alla torta di mele tradizionale

Esistono diverse golose alternative alla torta di mele tradizionale. Un esempio ne è la torta di mele con latte di cocco. Tuttavia, oggi proponiamo una ricetta completamente diversa. E che non richiede l’aggiunta di nuovi ingredienti a quella tradizionale. La torta di mele caramellate è un dolce morbido e profumato, ideale per l’autunno e per l’inverno. In questo caso, per la sua realizzazione richiede l’utilizzo delle mele renette, utilizzata anche per il ripieno dello strudel di mele. La ricetta è semplice e veloce da preparare, anche se cela delle piccole insidie. Molto importante, infatti, è evitare che lo zucchero caramellato si attacchi allo stampo e che le fette di mela si spostino quando ce lo si versa sopra.

Ingredienti per 6 persone

5 uova;

250 g di zucchero;

170 g di farina;

1 cucchiaino di cannella in polvere (o di zenzero);

1 bustina di lievito per dolci;

50 g di miele di castagno;

4 mele renette.

Procedimento

Sbattere i tuorli di uova a temperatura ambiente all’interno di una ciotola. Lavorarli assieme a 200 g di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Setacciare la farina.

Versarla nella ciotola assieme al lievito e ad un cucchiaino di cannella in polvere.

Montare gli albumi a neve fermissima e aggiungerli al composto. Mescolare.

Versare il miele di castagno all’interno della ciotola.

Caramellare lo zucchero sul fondo di uno stampo rimovibile per dolci. Bisogna versare lo zucchero rimanente nello stampo, bagnarlo con tre cucchiaini d’acqua e farlo cuocere a fuoco lento fin quando non sarà diventato color oro. Se il caramello si attacca allo stampo, è possibile intervenire diluendo il caramello con alcune gocce di succo di limone.

Accendere il forno a 180 gradi.

Lavare le mele, sbucciarle ed eliminarne il torsolo. Affettarle.

Disporle a raggiera sopra lo stampo caramellato.

Versare il resto dell’impasto sullo stampo. Fare in modo che copra le fette di mela.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Rimuoverla dal forno a cottura ultimata, senza attendere. Così si eviterà che il caramello si rapprenda. Capovolgerla con attenzione e sformarla in un piatto da portata. Farla intiepidire e servirla.

Non resta che mangiare questa golosa alternativa alla torta di mele tradizionale!