Il limone è un agrume che contiene tante virtù e proprietà benefiche, succoso profumato e molto utilizzato in cucina, come prodotto naturale per le pulizie domestiche e come ottimo smacchiatore.

Un agrume molto versatile, dagli innumerevoli usi, fantastico per la preparazione di golosissimi dessert, sorbetti e torte. Eccezionale per impreziosire primi piatti e gustosi condimenti per insalate, secondi piatti di carne e di pesce. Ma anche su frutta e marinature.

Spruzzare il succo di limone fresco sulle pietanze è davvero molto gradevole e utile. Infatti, non solo aromatizza l’alimento, ma lo rende anche più digeribile. Inoltre la vitamina C, presente nel suo succo, agevola l’assimilazione del ferro.

Una geniale idea per condire le pietanze senza combinare disastri e senza sporcare tutto, dagli usi più svariati.

Ma, a volte, per condire le pietanze si può andare incontro a piccoli fastidi e inconvenienti proprio nel momento in cui si va a premere l’agrume. Si può correre il rischio, infatti, di sporcare tutto. Nonché di eccedere nelle quantità di succo da versare. Oltre al fatto di bagnarsi le mani. In più, spesso, la parte non utilizzata annerisce e dunque si è costretti a doverla buttare via.

Evitare tutti ciò è davvero semplicissimo.

Basta munirsi di un semplicissimo tappo spray, di quelli utilizzati per i flaconcini di liquidi da viaggio. Facilmente reperibili nei punti vendita.

Prendere un limone ben lavato, poggiarlo su una superficie piana e con il palmo della mano effettuare dei piccoli movimenti rotatori. In questo modo il succo si concentrerà al centro.

Tagliare una delle due estremità del limone. Accorciare il tubicino del tappo spray di una lunghezza adeguata e inserirlo nel limone. Quindi nebulizzare per far uscire il profumatissimo liquido.

Ecco pronto il comodo e pratico spruzzino, con il succo fresco sempre presente a ogni necessità ed utilizzo.

Ottimo non solo per condire le pietanze. Gli spruzzi, infatti, sono perfetti anche da nebulizzare direttamente su piani di cottura, superfici da lavare, per sgrassare e lucidare le pentole.

In questo modo non si butteranno più via limoni neri o ammuffiti perché non utilizzati.

Il limone con lo spruzzino si può conservare direttamente in frigo e utilizzarlo all’occorrenza.

Una geniale idea per condire le pietanze senza combinare disastri e senza sporcare tutto, in modo del tutto semplice ed economico.