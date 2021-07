La parmigiana di zucchine è un ottimo piatto estivo, fresco leggero e di facile preparazione. A seconda degli ingredienti che aggiungiamo al suo interno possiamo renderla più o meno leggera.

La parmigiana è un piatto tipico del Sud Italia, nasce in Campania dove è diventato un piatto irrinunciabile. Essa si prepara a strati, dove le melanzane dapprima impanate e fritte sono alternate a strati di salsa di pomodoro e formaggi filanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia la sua realizzazione prevede un tempo un po’ lunghetto di preparazione. Per questo motivo, in estate viene poco utilizzata e si trasforma in un piatto più invernale. Esistono diverse versioni di parmigiana: bianca, con il pomodoro, cotta al forno, con verdure impanate e fritte.

Una furbissima parmigiana di zucchine semplice e velocissima da preparare ma davvero gustosa

Ma esiste una versione estiva più veloce da preparare e più leggera che vede come protagoniste del piatto le zucchine. Infatti, sono questi degli eccezionali segreti per una parmigiana di zucchine gustosissima e senza frittura velocissima da preparare.

Le zucchine sono un ortaggio molto leggero e ricco di acqua ideale per la realizzazione di piatti dietetici in quanto hanno un basso apporto calorico: Questo comune ortaggio estivo è una miniera d’oro per le arterie e per l’ipertensione.

Come realizzare una parmigiana di zucchine in pochi minuti

Ma per ottenere un piatto gustosissimo light e super veloce che non richieda particolare tempo esiste una versione a crudo. Questa versione non richiede particolari metodi di cottura, ma le zucchine sono semplicemente tagliate a fette sottilissime e cotte in forno direttamente con il resto del condimento.

Un’ idea geniale per risparmiare tempo ed evitare di passare in cucina ore intere. L’unico inconveniente di questa preparazione è che le zucchine infornate da crude possono rilasciare un bel po’ di acqua di vegetazione e rendere la pietanza morbida e poco compatta. Tuttavia, per ovviare a questo problemino il consiglio è quello di posizionare delle molliche di pane, da mettere fra gli strati di zucchine e condimento, che vanno ad asciugare il liquido e rendono la parmigiana più compatta.

Dunque, ecco una furbissima parmigiana di zucchine semplice e velocissima da preparare ma davvero gustosa.