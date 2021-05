Almeno una volta, sarà capitato a chiunque di parcheggiare l’automobile all’esterno di un grande centro commerciale. Così come di non riuscire più a trovarla al ritorno perché non si ha una buona capacità di orientamento o ci si è completamente dimenticati del numero e della fila del posto di parcheggio. C’è una funzione di WhatsApp che può tornare utile per risolvere questo problema comune, cioè quella che permette di segnalare la propria posizione ad un contatto.

Prima di allontanarsi dall’automobile, tutto ciò che c’è da fare per usufruire di questa funzione di WhatsApp è segnalare la propria posizione ad contatto. Per farlo, ricordiamo i pochi semplici passi da seguire.

Sui dispositivi iOS

Aprire WhatsApp, selezionare un contatto a cui condividere la posizione e premere sul “+” in basso a sinistra. Cliccare sull’opzione ”Posizione”. Accettare quando l’applicazione chiede il permesso di utilizzare la propria posizione, quindi si aprirà una schermata che mostrerà una mappa della zona in cui ci si trova. A questo punto, non resta che selezionare l’opzione ”Invia la tua posizione attuale”.

Sui dispositivi Android

Premere sull’icona rappresentante una graffetta, selezionare la voce ”Posizione” e in seguito ”Posizione in tempo reale”. Cliccare su ”Avanti”, scegliere la durata di condivisione e infine premere sul pulsante della freccia in basso a destra.

Una volta fatto ciò, non resta che andare a sbrigare le proprie commissioni in tutta tranquillità. Al ritorno, basterà aprire la chat WhatsApp nella quale si è condivisa la posizione, cliccare sulla mappa e farsi guidare fino al punto indicato. Seguendo questo procedimento, non si perderà più tempo per cercare il posto in cui si la propria automobile è stata parcheggiata. Ma non è l’unico modo per risolvere questo problema comune. In alternativa, infatti, si può ricorrere al buon vecchio Google Maps. Oppure, ad un’applicazione sviluppata da Apple Inc., cioè CarPlay, che può tornare molto utile agli automobilisti che utilizzano iPhone. Una delle sue tante funzioni è quella di appuntarsi il luogo in cui si trova l’auto parcheggiata. Una volta fatto ciò e scollegato il dispositivo iOS da CarPlay, lo smartphone contrassegnerà la posizione del veicolo su Mappe.