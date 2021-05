“Fritta è buona pure una ciabatta” recita un antico adagio dei buongustai. Ed è proprio così. Ma è altrettanto vero che ci sono diversi modi per poter portare a tavola un fritto a regola d’arte. Oggi ne scopriamo uno che farà impazzire tutta la nostra famiglia, soprattutto i più piccoli. Infatti oggi spieghiamo come portare in tavola una frittura da ristorante grazie al segreto degli chef per ottenere una panatura perfetta dorata e croccante.

L’ingrediente segreto

Molti pensano che friggere sia un gioco da ragazzi. Però non tutti sanno che esistono tantissimi tipi di frittura e altrettante tecniche. Non basta quindi solo come una normale impanatura a base di pangrattato. Prendiamo ad esempio il mondo giapponese: il loro famosissimo tempura consiste nella creazione di una pastella molto leggera grazie all’aggiunta all’acqua frizzante. Parliamo invece degli americani. Come faranno ad ottenere una crosta così spessa E croccante? Semplice, molti di loro utilizzano i cornflakes. Vediamo insieme come imitarli.

Come procedere

Prendere ingredienti che si desidera friggere, in questo caso del petto di pollo, e tagliamolo a fette. Prendiamo una ciotola e sbattiamo due uova, condendole con un filo di olio, sale, pepe e parmigiano reggiano. In due altri contenitori disponiamo la farina e dei cereali schiacciati grossolanamente. Passiamo tutte le fette nelle uova, poi nella farina e infine nei cornflakes. Se necessario ripetiamo più volte la procedura con la stessa fetta. Scaldiamo poi il tipo di olio che preferiamo. Quando comincerà a sfrigolare, buttiamo la carne e aspettiamo che risulti dorata.

Oggi abbiamo come spiegato come si può avere una frittura da ristorante grazie al segreto degli chef per ottenere una panatura perfetta dorata e croccante. Se si è interessati a scoprire altri trucchi per cucinare al meglio, basta leggere questo altro articolo dedicato a dei legumi amatissimi. Basta cliccare qui: “Ceci sempre morbidi e gustosi grazie a questo rivoluzionario metodo per cucinarli a regola d’arte”.