Stanchi della solita e monotona frittata? Eppure prepararla richiede davvero poco tempo. Proprio per questo, oggi ne consigliamo una variante che include l’utilizzo dei pomodori. Freschi o in scatola, l’importante è che siano di buona qualità. Ecco quindi una frittata semplice e veloce da preparare per cena, che include tutti ingredienti facili da reperire: uova, pomodori, cipolla, parmigiano, basilico e olio. Si raccomanda l’utilizzo di una padella antiaderente per la cottura, così da ottenere risultati migliori nella preparazione. Per sei uova, se ne consiglia una dal diametro di almeno 24 centimetri.

Ingredienti per una frittata semplice e veloce da preparare per cena (4 persone)

6 uova;

300 g di pomodori;

1 cipolla;

sale, pepe e basilico tritato (facoltativo) q.b.;

3 cucchiai di parmigiano;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Preparazione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio