Acluofobia è la fobia che terrorizza migliaia di bambini ma incredibilmente sono molti anche gli adulti ad avere questa paura. Di cosa si tratta, ci si potrebbe chiedere a questo punto. Ebbene, l’acluofobia è il timore del buio. Il termine deriva dal greco e la fobia che indica ha origini altrettanto antiche. Questa è una fobia che terrorizza migliaia di bambini e adulti ed è una paura ancestrale, senza limiti di tempo e di età. Certo, si verifica in modo diverso in adulti e bambini, e i rimedi sono differenti da persona a persona.

Una fobia che terrorizza migliaia di bambini e adulti

Potrà sembrare strano ma sono incredibilmente molti gli adulti che soffrono di Acluofobia, come i bambini che ne soffrono quasi tutti. Quando la paura del buio si rivela negli adulti, i motivi possono essere molteplici e in generale rimandano a stress mentali o traumi psicologici.

A seguito di alcune situazioni di stress, la paura del buio può sorgere proprio perché la notte, a luci spente, alimenta pensieri contorti. La mente inizia a formulare idee e pensieri che trasformano il buio in un grosso buco nero che risucchia le energie e produce rumori sospetti. Uno spiffero si trasforma in un sibilo, una porta che sbatte apre scenari spiacevoli e paurosi. La paura del buio comporta ansie e agitazione, non di rado anche attacchi di panico o palpitazioni. Ed abitualmente, chi ne soffre finisce per non riuscire ad addormentarsi: il timore si trasforma in insonnia. Il consiglio per gli adulti che ne soffrono è di parlarne con un terapeuta o con uno psicologo.

Come si manifesta nei piccini

La paura del buio è un sentimento molto comune nei bambini, che solitamente la manifestano senza vergogne e apertamente. È importante aiutare i bambini a superare la fobia del buio e per questo è necessario non ridicolizzarla. Si possono trovare delle soluzioni transitorie in grado di ridurre gradualmente la paura. In primo luogo, bisogna evitare di creare nel bambino delle fantasie o delle immagini negative. Infine, si può provare a lasciare accesa anche una sola piccola luce e raccontare al bambino storie entusiasmanti, in grado di fargli acquisire sicurezza e serenità d’animo.