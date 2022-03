L’8 marzo è la giornata internazionale dedicata alle donne. Quindi è un momento dedicato alla riflessione sulle condizioni e i pregiudizi che ogni giorno il genere femminile è costretto a vivere. Però, oltre alla sua impronta istruttiva, è anche un momento per prendersi un attimo per sé oppure da spendere in compagnia del proprio partner. Per questo oggi spieghiamo quali sono i soggetti più fortunati in campo relazionale in questa precisa data dell’anno. Ecco per chi sarà possibile vivere una festa della donna ricca di amore e soddisfazione. Scopriamo quali sono questi fortunati segni zodiacali e chi di conseguenza, invece, non può dire di passarsela altrettanto bene.

I segni che stanno sentendo un maggiore patimento

Iniziamo dai più toccati dalla sfortuna. Dato il transito del Sole in Pesci, ogni anno la Vergine vive dei grattacapi in questo periodo dato che si tratta del suo esatto opposto. Quindi, generalmente chi appartiene a questa categoria si trova a dover tirare le fila della metà dell’anno appena trascorso e capire come aggiustare le proprie vele. Segue anche il Gemelli, un altro segno mercuriale, che proprio non è affascinato dalle energie caotiche di questo periodo. Questo però avrà una veloce ripresa nelle settimane a venire. Allo stesso modo anche il Leone deve stare attento. Essendo infatti dominante di natura, potrebbe dire una parola fuori posto nella giornata di oggi, soprattutto quando si tratta di affari o investimenti. Il rischio è quello di mandare tutto all’aria e di perdere anche dei soldi e dei collegamenti molto importanti.

Una festa della donna ricca di amore e soddisfazione per questi fortunati segni zodiacali che si sentiranno apprezzati e felici

Invece oggi potranno vivere una giornata all’insegna dell’armonia questi quattro segni: il Toro, lo Scorpione, la Bilancia e l’Ariete. Questi sono abbastanza rilassati per cogliere l’invito del cielo e per lasciarsi totalmente andare agli influssi lunari che dominano questo martedì. Infatti, l’invito è alla tenerezza e alla solidità in campo relazionale. È quindi un possibile momento per rendere più solide le fondamenta di una relazione, ma anche per rafforzare il legame che ci tiene stretti ad altre persone della nostra vita. Parliamo dunque di amici, ma anche di colleghi. È infatti possibile ottenere degli importanti riconoscimenti quando si sfodera un savoir faire composto di emozioni e di autenticità.

