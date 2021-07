Con l’estate il caldo arriva anche il momento giusto per preparare dei dolci freschi ed energetici. In questo articolo parleremo quindi di un buonissimo dessert leggero e dal gusto deciso, perfetto per l’estate.

Vediamo allora assieme come preparare una fantastica variante del tiramisù con le fragole pronta in soli 30 minuti.

Tutto il necessario per preparare il tiramisù

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 250 gr di mascarpone;

b) 30 gr di zucchero a velo;

c) 3 tuorli d’uovo;

d) 60 ml di limoncello;

e) 250 gr di fragole;

f) 2 limoni;

g) 50 gr di zucchero;

h) 10 savoiardi;

i) 75 ml di acqua;

l) sale e pepe.

Una fantastica variante del tiramisù con le fragole pronta in soli 30 minuti

Per prima cosa dovremo iniziare a preparare la crema al mascarpone: utilizzando una planetaria o una frusta elettrica versiamo i tuorli in una ciotola capiente assieme allo zucchero a velo e mischiamo il tutto per bene. A circa metà della lavorazione aggiungiamo il limoncello all’impasto e continuiamo a montare aggiungendo a poco a poco anche il mascarpone.

Una volta che la crema sarà soffice e spumosa trasferiamola con un cucchiaio in una sac à poche e conserviamola in frigo per tutto il resto della preparazione. Laviamo le fragole per poi pulirle dalle foglie e tagliarle a pezzettini, ricordandoci però di lasciarne quattro o 5 da parte come decorazione. Uniamole poi assieme alle scorze di limone grattugiato, allo zucchero e al succo di limone in una ciotola e lasciamole da parte a macerare.

Una volta fatto questo potremo preparare la bagna: versiamo in un pentolino l’acqua, il limoncello e un po’ di zucchero. Aggiungiamo anche del succo di limone e un po’ di scorza grattugiata e portiamo il tutto ad ebollizione per poi farlo raffreddare in frigorifero.

A questo punto non ci resta che iniziare a comporre il nostro tiramisù: prendendo quattro bicchieri immergiamo i savoiardi nella bagna e facciamo uno strato di biscotto sul fondo; una volta fatto questo ricopriamo con uno strato di crema usando la sac à poche; quindi, aggiungiamo uno strato di fragole e chiudiamo il tutto con un savoiardo e un altro po’ di crema. Decoriamo il tutto con le fragole intere, precedentemente messe da parte, ed ecco allora pronto il nostro fantastico e gustoso tiramisù al bicchiere.

