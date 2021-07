Oggi, con la ricetta dei fiori di zucca fritti e ripieni di ricotta e bottarga, impareremo a preparare una vera e propria tentazione irresistibile. Un piatto dai gusti complessi e dalla golosissima panatura fragrante, che saprà conquistare tutta la famiglia.

Vediamo allora assieme come preparare una fantastica variante dei fiori di zucca fritti pronta in appena 10 minuti.

Gli ingredienti necessari per le frittelle

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 16 fiori di zucca;

b) 20 gr di bottarga di muggine;

c) 240 gr di ricotta vaccina;

d) 100 gr di farina;

e) 1 zucchina

f) aglio;

g) prezzemolo fresco;

h) olio extravergine di oliva;

i) olio di semi di girasole;

l) sale e pepe.

Una fantastica variante dei fiori di zucca fritti pronta in appena 10 minuti

Per prima cosa dovremo lavare e pulire per bene la zucchina. Fatto questo, andremo a tagliarla a cubetti di piccole dimensioni che metteremo poi a stufare in padella con un filo d’olio, aglio e un ciuffetto di prezzemolo tritato. Finita la cottura basterà semplicemente eliminare l’aglio e frullare il tutto fino a ottenere un composto non troppo liquido.

A questo punto poi passiamo al setaccio la ricotta e uniamola alla zucchina frullata aggiungendo una abbondante grattugiata di bottarga. Aggiustiamo di pepe e sale.

Laviamo i fiori di zucca facendo estrema attenzione a non rovinarli, eliminiamo i pistilli e asciughiamoli con cura. Riempiamoli con il composto e richiudiamo i petali arricciandoli tra di loro sulla punta.

Prepariamo ora la pastella mescolando 2 litri e mezzo di acqua con la farina, amalgamiamo poi il tutto per bene fino ad ottenere la giusta consistenza.

Per finire, intingiamo i fiori nella pastella e friggiamoli in una padella piena d’olio ben caldo. Scoliamoli e riponiamoli ordinatamente su carta assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Regoliamo di sale e serviamo ben caldi.

