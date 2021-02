Gettare gli avanzi è sempre un peccato. Magari abbiamo fatto una cena con molti invitati, ed abbiamo esagerato a comprare. Ora ci troviamo con tanto cibo che non sappiamo più come riutilizzare. Oggi vedremo proprio come fare per risolvere questo fastidioso problema, evitando gli sprechi.

Parleremo di un ottimo polpettone vegetale che pur essendo composto di avanzi ha un sapore davvero grandioso. E gli ingredienti, oltre agli avanzi, sono pochissimi, per cui il costo del piatto è davvero irrisorio. Proprio così: stiamo parlando di una facilissima ricetta a costo zero per consumare gli avanzi di verdure.

Gli ingredienti

Ovviamente, l’ingrediente principale sono le verdure avanzate, e non avremo da aggiungerne molti altri. Ecco la lista:

mezzo chilo di avanzi di ortaggi;

50 grammi di parmigiano;

un uovo;

pangrattato;

100 grammi di prosciutto cotto;

sale;

pepe;

olio d’oliva.

Preparazione

Passiamo ora alla rapida preparazione del polpettone. Iniziamo lavando e tagliando a pezzi le verdure, e poi tritiamole. Iniziamo anche a tritare il prosciutto cotto.

Facciamo ora scaldare un po’ d’olio in padella, ed aggiungiamoci le verdure. Lasciamole rosolare per dieci minuti. Poi spostiamole in una ciotola, e lasciamo che si raffreddino per dieci minuti.

A questo punto possiamo aggiungere gli altri ingredienti: parmigiano, uovo, prosciutto. Mescoliamo bene, ed una volta che avremo raggiunto una consistenza omogenea, aggiungiamoci sale e pepe.

Ora prepariamoci alla cottura: facciamo riscaldare il forno a 200 gradi, e nel frattempo prendiamo una teglia e cospargiamola d’olio. Poi aggiungiamo una spolverata di pan grattato sulla teglia unta. Versiamo ora il nostro composto nella teglia, e copriamolo con il pangrattato. Se vogliamo, aggiungiamo anche un po’ d’olio sulla superficie. Adesso possiamo mettere il nostro polpettone in forno per mezz’ora, ed il piatto è pronto.

Abbiamo dunque appreso una facilissima ricetta a costo zero per consumare gli avanzi di verdure. Essa è perfetta come infallibile strategia antispreco.