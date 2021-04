La cucina è un’arte splendida e in continua evoluzione. In questo senso l’avvento dei social network ha solo fatto bene alla sua crescita. Instagram e TikTok sono pieni di cuochi e chef “social”, sia professionisti che dilettanti, che hanno deciso di mettere online la propria conoscenza e bravura. Condividono ricette classiche e personalizzate e ormai hanno più followers di tanti influencer in altri campi.

L’esplosione di programmi come MasterChef ha sicuramente contribuito a questo rinnovato e sempreverde interesse per l’arte culinaria. Questo continuo reinventare ha portato a scoprire e riscoprire ricette anche molto semplici, di facile realizzazione anche per i meno capaci.

Ecco, oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ha scelto di condividere con i Lettori la ricetta per una facilissima confettura all’aglio per condire il pane e per delle bruschette al top.

Il segreto dei food blogger

Più che una ricetta, in realtà, si tratta di un metodo di conservazione degli spicchi d’aglio molto semplice e veloce. Grazie a queste caratteristiche, il sistema è diventato virale su TikTok e nei Reels di Instagram, dove molti food blogger lo hanno ripreso e condiviso con i propri followers. La rapidità con cui si realizza ha sicuramente aiutato. Ma questo non vuol dire che manchi il gustoso sapore e il caratteristico profumo dell’aglio, che rende saporita qualsiasi bruschetta.

La confettura può essere utilizzata come condimento un po’ ovunque in sostituzione del classico soffritto d’aglio. Basterà spalmarla o lasciarne sciogliere un po’ dove più si desidera.

Ecco dunque il metodo, spiegato facile. Mettere in una padella antiaderente alta, tre rametti di rosmarino e due teste d’aglio sbucciate a spicchi. Il tutto va coperto completamente con olio extravergine d’oliva.

Gustosa, facilissima e veloce

Sul fornello, bisogna portare a temperatura di circa 90 gradi e lasciar poi cuocere a fuoco molto lento per 25 minuti. Gli spicchi d’aglio prenderanno un invitante colore biondo e si ammorbidiranno moltissimo, senza però sfaldarsi.

Ora, delicatamente, con l’aiuto di una forchetta, bisogna rimuovere i rametti di rosmarino e travasare gli spicchi d’aglio così cotti in un vasetto di vetro sterilizzato.

In ultimo, vanno completamente coperti con lo stesso olio di cottura. I singoli spicchi d’aglio così conservati possono essere direttamente “spalmati” dove si desidera.

Con questo metodo si realizza, quindi, una facilissima confettura all’aglio per condire il pane e per delle bruschette al top.