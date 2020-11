Che torta sarebbe senza glassa? Amata da grandi e piccini la glassa è quel rivestimento zuccherino che copre dolci e torte. Aggiungendo un tocco di dolcezza, la glassa è spesso la parte del dessert preferita dai più golosi.

Chi ama cucinare dolci ma ha poco tempo sarà felice di scoprire che preparare la glassa è molto semplice. Ecco la ricetta di una dolcissima glassa con solo due ingredienti pronta in cinque minuti.

Come preparare la glassa

Non solo questa glassa prevede pochi ingredienti, ma è anche facilissima da preparare. In pochi minuti è possibile ottenere una golosa glassa per i dolci. Gli ingredienti base sono semplicemente succo di limone e zucchero a velo.

A seconda delle dimensioni del limone ci sarà bisogno di uno o due limoni ogni 300 gr di zucchero a velo. Dipende, però, anche tutto dal gusto personale! Per preparare la glassa bisogna porre lo zucchero a velo in una ciotola.

Dopodiché si può aggiungere lentamente il succo di limone già spremuto. Durante questa fase bisogna utilizzare un colino per filtrare gli eventuali residui lasciati dal limone. È necessario, inoltre, continuare a mescolare per non creare grumi.

Voilà, la glassa è pronta! Non resta che spennellarla sulla torte o utilizzarla per decorare i biscotti. La glassa impiegherà qualche ora per solidificarsi e diventare bianca mentre prima avrà un aspetto trasparente e un pò colloso.

Varianti della glassa

Alla ricetta di una dolcissima glassa con solo due ingredienti pronta in cinque minuti è però possibile aggiungere degli ingredienti. Chi ama una glassa più leggera e liquida, o ha pochi limoni, può mischiare il composto con un pò di acqua tiepida.

È, inoltre, possibile decorare e rendere più gustosa la glassa aggiungendo scorze di agrumi e frutta secca. Che dire, infine, della granella di zucchero colorata? I bambini la ameranno e la glassa sarà perfetta per decorare torte di compleanno.