Conto alla rovescia per la festa degli innamorati. San Valentino non ci colga impreparati, anzi, ben ritti sul ponte di comando. Web scatenato nel suggerire ai Lettori centinaia di ricette, dolci e salate, per una cenetta romantica a lume di candela. I nostri Esperti vogliono però cercare di stupire, con delle piccole meraviglie golose da leccarsi i baffi.

Uno tira l’altro tra i dolci romantici di San Valentino

Ecco gli ingredienti per il nostro dolcetto meraviglioso:

150 grammi di nocciole tostate senza pelle;

2 cucchiai di cacao amaro;

200 grammi di crema di nocciole;

250 grammi di cioccolato fondente;

200 gr di cioccolato al latte;

della scorzetta di arancia a piacere.

Una dolcezza senza tempo e il simbolo dell’amore questa ricetta veloce e celestiale per gli innamorati

Vediamo come preparare il regalo dolce del nostro innamorato:

mettiamo da parte almeno 25/30 nocciole tostate, mentre il rimanente tritiamole con un mixer, e mettiamole in una ciotola;

sciogliamo a bagnomaria il cioccolato al latte. Una volta conclusa questa operazione uniamolo alla crema di nocciole e aggiungiamo il composto alle nocciole tritate, assieme al cacao amaro;

copriamo con della pellicola trasparente e facciamo riposare fuori dal frigo per un’ora e mezza;

iniziamo con le mani umide a formare delle palline, mettendo sopra la nocciola intera e facendo riposare in frigo per un’ora. Se ci piace, inseriamo qualche pezzettino di buccia di arancia;

nel frattempo, sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. Prima immergiamo i cioccolatini alla base, e aspettiamo che si rapprenda. Una volta indurita la base, ricopriamo i nostri cioccolatini con il restante cioccolato;

una volta raffreddati, per un maggiore effetto potremmo anche avvolgerli nella carta alluminio per alimenti.

Ecco perché il cioccolato fa bene agli innamorati

Una dolcezza senza tempo e il simbolo dell’amore la cioccolata abbinata alla tradizionale festa di San Valentino. Un tempo, quando non c’erano i social, nulla di più bello di un cioccolatino e un biglietto d’amore alla fermata del bus. Pochi però sanno l’origine dell’abbinamento cioccolato-innamorati. Sembrerebbe, infatti, che, tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 alcuni medici prescrivessero questo alimento per curare i cuori infranti. Oggi, grazie ai progressi della scienza, sappiamo che la cioccolata conterrebbe effettivamente sostanze utili a produrre il buonumore. Come magnesio e triptofano, alleati della serotonina. Allora forse fu solo un’intuizione, ma comunque ben congegnata.

Approfondimento

Come preparare uno dei dolci più meravigliosi in versione light con poche calorie