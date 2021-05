Per gli amanti del mare, delle bellezze naturali, dei locali notturni, delle escursioni in barca, delle immersioni sottomarine e del trekking, Palinuro è la destinazione giusta per trascorrere delle vacanze estive indimenticabili.

È una frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno e il suo nome è collegato ad un personaggio dell’Eneide: il mitico Palinuro, il nocchiero della flotta di Enea.

In questo articolo mostriamo una delle mete più ambite dove trascorrere le vacanze, mare cristallino ampie spiagge e grotte meravigliose da visitare.

È il posto ideale per i giovani e per le famiglie con bambini. Numerosi sono i villaggi ed i resort che si affacciano sul mare.

Oltre alle meravigliose spiagge ed al bellissimo mare, in questo luogo ci sono delle bellezze naturali, assolutamente da non perdere, come le grotte di Palinuro e l’Arco Naturale situate lungo il promontorio roccioso di Capo Palinuro.

Le magnifiche grotte

La più importante è la grotta Azzurra (più o meno una grotta simile si trova anche a Capri), che deve il suo nome all’incredibile effetto del sole, che entra nelle fessure delle rocce e colora di un azzurro spettacolare l’acqua all’interno della grotta.

Caratteristica è anche la grotta del sangue, le cui pareti interne sono rivestite di un rosso intenso.

La grotta sulfurea situata a Cala Fetente, visitata per l’odore di zolfo generato dai vapori di acido solfidrico.

La grotta dei monaci famosa per le stalagmiti a forma di monaci con il saio.

Per visitare queste grotte vengono organizzate, da alcune cooperative, delle escursioni in barca partendo dal porto oppure da altre zone, come il porto di Marina di Pisciotta.

Le meravigliose spiagge

Le spiagge di Palinuro sono tante e tutte diverse. Si comincia con la spiaggia delle Saline, poi il molo dei Francesi fino alla spiaggia di Ficocella.

Anche il promontorio ha le sue spiagge come le cale della baia del Buondormire, le bellissime spiagge della Marinella, della Molpa e dell’Arco Naturale.

Il trekking sui sentieri

Per gli amanti del trekking è possibile percorrere alcuni sentieri.

Quello più bello è il sentiero della Primula. Qui si cammina tra torri saracene, spiagge, falesie, boschi, fiumi e aree archeologiche.