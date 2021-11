Tra le pietanze buone e gustose, tipiche dei pranzi in famiglia all’italiana non possiamo non citare i cannelloni. Questa ricetta semplice ma sostanziosa riuscirà a mettere d’accordo tutti grazie anche alle tante versioni. Ad esempio, una delle più buone in assoluto è sicuramente quella dei cannelloni bianchi con ricotta e spinaci freschi. Ecco allora in questo articolo una deliziosa variante dei cannelloni dall’aspetto paradisiaco per un pranzo di grande successo.

Tutti gli ingredienti:

250 gr di lasagne fresche sottili;

500 gr di ricotta fresca;

600 gr di spinaci freschi;

600 ml di besciamella;

80 gr di parmigiano;

1 uovo;

1 spicchio di aglio;

una noce moscata;

40 gr di burro;

sale e pepe.

Per prima cosa mondiamo e laviamo per bene gli spinaci: senza nemmeno sgocciolarli mettiamoli in una pentola, aggiungiamo un pizzico di sale, chiudiamo col coperchio e facciamoli bollire per 4 minuti. Finita la cottura, aspettiamo che si intorpidiscono e strizziamoli per bene tagliandoli poi a pezzi grossi.

Nel mentre in una padella facciamo sciogliere il burro, uniamoci l’aglio schiacciato con il bordo di un coltello e mettiamo il tutto a soffriggere a fiamma bassa. Aggiungiamo gli spinaci, saliamoli leggermente e lasciamoli ad insaporire per qualche minuto. Una volta che ci sembreranno pronti, eliminiamo l’aglio e lasciamo ad intiepidire.

Lessiamo le sfoglie di pasta in abbondante acqua salata e poi scoliamole facendo ben attenzione a non spezzarle. Disponiamole infine ad asciugare su delle pezze pulite e tagliamole a metà.

Per quanto riguarda il ripieno invece: setacciamo la ricotta in una ciotola ben capiente, uniamoci gli spinaci, l’uovo, il parmigiano, una grattugiata di noce moscata e un pizzico di sale.

Prendiamo poi la sfoglia e distribuiamo su una estremità il composto di ricotta e spinaci, per poi arrotolarla e formare così il nostro cannellone. Ripetiamo questo procedimento fino a finire gli ingredienti, riempendo una teglia da forno e distribuendoci sopra un velo di besciamella.

Per finire, ricopriamo il tutto con un po’ di parmigiano avanzato e del pepe macinato fresco. Inforniamo i cannelloni a 180 °C per circa 30 minuti e, una volta pronti, lasciamoli riposare qualche minuto prima di servirli.

