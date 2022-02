Mangiare è uno dei piaceri più autentici della vita anche se, purtroppo, non sempre possiamo permetterci di mangiare tutto quello che vogliamo. Che sia per questioni di gusto, etiche o di salute, talvolta siamo costretti ad eliminare alcuni alimenti dalla nostra dieta.

Per fortuna la vastità delle preparazioni consente di ovviare a certi problemi e mangiare comunque con gusto. Quella che presentiamo oggi, infatti, è una deliziosa torta salata senza uova, latte e burro che possiamo accompagnare in moltissimi modi o mangiare al naturale.

Stiamo parlando della farinata di ceci di cui non solo vedremo la preparazione ma anche come condirla.

Una ricetta deliziosa nata per errore

La farinata di ceci è uno dei piatti più tipici della tradizione ligure e pare che nasca a seguito di un incidente in nave. Durante una tempesta l’acqua entrò nelle navi rovesciando i carichi di ceci e olio creando l’impasto della moderna farinata. Da allora non sono stati aggiunti altri ingredienti ed infatti quelli necessari alla preparazione sono:

farina di ceci 100g;

acqua 300 ml;

sale;

olio.

Cominciamo setacciando la farina di ceci all’interno di un contenitore sufficientemente capiente per poter mescolare. Aggiungeremo a questo punto gradualmente l’acqua a temperatura ambiente mescolando con una forchetta o una frusta a mano per evitare grumi. L’impasto rimarrà particolarmente liquido ma è del tutto normale.

Una deliziosa torta salata senza uova, latte e burro per salvare pranzo e cena spendendo poco

Quando avremo esaurito l’acqua, copriamo con della pellicola trasparente e lasciamo riposare il composto per circa 4 ore. Durante la fase di riposo dovremo eliminare la schiuma che si formerà in superficie con l’aiuto di un cucchiaio o di una schiumarola.

Al termine del tempo di riposo aggiungiamo 20 g di olio d’oliva, il sale e mescoliamo. A questo punto ungiamo una teglia di ampio diametro con dell’olio e rovesciamo il composto all’interno.

Mettiamo a cuocere in forno a massima temperatura nella parte bassa del forno attaccata al fondo per i primi 10 minuti. Successivamente trasferiamo la teglia nella parte centrale del forno e continuiamo a cuocere per ulteriori 10 minuti.

Quando la farinata sarà dorata possiamo gustarla aggiungendo del rosmarino.

Come condirla

Come detto la farinata può essere gustata al naturale ma può essere anche la base per piatti sfiziosi. È possibile accompagnarla con degli affettati e del formaggio cremoso come la robiola o lo stracchino. Anche gli abbinamenti con il pesce sono ottimi, ad esempio quello con rucola e salmone, ma anche con carpacci di pesce spada.

