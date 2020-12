Oggi proponiamo ai nostri Lettori una deliziosa ricetta di un dolce con le arance di origine araba che piace a grandi e piccini. È semplice da fare e gli ingredienti sono facilmente reperibili.

Come preparare il dolce?

Ingredienti

a) 550 g. di farina 00;

b) 400 g. di arance o clementine;

c) 2 uova;

d) 60 g. di zucchero ( la dose si può anche variare);

e) 16 g. di lievito fresco oppure 7 g. di lievito secco;

f) 1 cucchiaio di margarina oppure di burro;

g) nutella o crema al cioccolato;

h) miele;

i) granella di pistacchio.

Una deliziosa ricetta di un dolce con le arance di origine araba che piace a grandi e piccini. Ecco il procedimento

Lavare e sbucciare le arance, staccare gli spicchi e metterli in una terrina abbastanza capiente.

Versare le uova, lo zucchero, il lievito e amalgamare gli ingredienti aiutandosi con una spatola. Frullare il tutto per circa cinque minuti.

Filtrare il frullato versandolo nuovamente nella terrina.

Aggiungere poco per volta la farina e mescolare aggiungendo un po’ di sale. Poi un cucchiaio di margarina, oppure di burro e versare altra farina.

Amalgamare bene gli ingredienti continuando a girare. L’impasto ottenuto sarà molto morbido. Coprire la terrina con la pellicola e lasciare riposare per un ora. Togliere la pellicola, aggiungere all’impasto un po’ di olio, metterne anche un po’ sulla spianatoia e sulle mani.

Poggiare l’impasto sulla spianatoia e ricavare sei piccole pagnotte. Imburrare un tegame per ciambella di 24 cm e poi adagiare le sei pagnotte, una accanto all’altra.

Coprire con la pellicola trasparente e lasciare riposare per un’ ora.

Spennellare la superficie delle pagnotte con una miscela di uova battute con latte.

Aiutandosi con una siringa per dolci, riempire ciascuna pagnotta con della nutella o della crema al cioccolato.

Infornare il dolce a 180 gradi per quaranta minuti.

Infine trasferire il dolce su un vassoio e spennellare la superficie con un po’ di miele e della granella di pistacchio.