A volte si pensa che cucinare il pesce sia troppo difficile. Non è sempre vero: esistono molti primi piatti a base di vongole, cozze o gamberi che sono molto semplici da preparare. Per questo oggi spieghiamo come preparare una pasta semplicissima, ma estremamente di effetto: una deliziosa ricetta a base di pesce che si può portare in tavola anche a Natale per stupire parenti e amici

Gli ingredienti

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente linguine;

b) dieci gamberoni;

c) una testina di aglio;

d) olio extravergine di oliva, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) un bicchierino di brandy (opzionale);

g) pesto di pistacchi di Bronte, quanto basta.

Il procedimento

Iniziamo a preparare questo delizioso piatto di mare, sviscerando e pulendo i nostri gamberoni. Una volta finito questo passaggio, tagliamoli a tocchetti.

Prendiamo padella ben unta di olio e mettiamo a soffriggere uno spicchio di aglio.

Una volta dorato, inseriamo anche i pezzi di gambero e scottiamoli. Sfumiamo il tutto con un bicchierino di brandy per dare un sapore più deciso al tutto. Una volta evaporato, togliamola dal fuoco.

Mettiamo a bollire una pentola di acqua salata. Quando arriva a bollore buttiamo la pasta. Una volta cotta, riaccendiamo il fuoco e facciamola saltare in padella con il pesce. Rimuoviamo lo spicchio di aglio. Aggiungiamo la quantità che ci sembra idonea di pesto di pistacchio. Aggiustiamo di sale.

Oggi abbiamo cercato di spiegare il procedimento per preparare una deliziosa ricetta a base di pesce che si può portare in tavola anche a Natale per stupire parenti e amici.

