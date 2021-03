Avere un buon profumo in casa è sempre importante. Tolte le soluzioni che comprendono agenti chimici e ricariche dispendiose ci si affida alla natura. La soluzione migliore è sempre trovare qualcosa di efficace, al tempo stesso di bello che possa anche essere in linea con l’arredamento.

Nelle prossime righe si troverà un’unica, divertente soluzione che risponda a tutte queste esigenze.

Profumo di limone in tutta casa

Il profumo di limone è tra i più apprezzati. Questo perché comunemente si associa al profumo degli agrumi la sensazione di pulito. Quest’associazione fa stare bene, soprattutto in tempi di pandemia. Il problema diventa portare una pianta di limoni in cucina o in salotto.

Questo sicuramente può proteggere la pianta dai freddi invernali ma ci sarebbero evidenti problemi di spazio. La soluzione arriva quindi grazie a una tazza per la colazione. Ebbene sì, piantare un limone in tazza ci darà una deliziosa mini piantina per profumare tutta casa.

Inoltre sarà facile da collocare ovunque e altrettanto facile da spostare ogni qual volta si voglia. La cosa importante, come per ogni piantina, è che non sia in un luogo troppo freddo e che abbia le giuste cure.

Come piantare i semi in tazza

Per fare una deliziosa mini piantina per profumare tutta casa si ha bisogno di poche cose. Semi di un limone, terriccio, e una tazza per la colazione. Vanno bene i semi di un qualunque limone appena spremuto, riciclandoli senza doverli acquistare.

Una volta risciacquati i semi di limone e fatti asciugare bisognerà togliere la prima pellicina protettiva. Questo aiuterà i semi a germogliare prima. Per farlo bastano delle pinzette per le sopracciglia. Una volta fatto questo passaggio i semi sono pronti.

A questo punto bisogna prendere la tazza prescelta. Dimensione, forma e colore sono a discrezione di ognuno. Una volta lavata si riempirà di terriccio. Anche qui va bene quello universale che si trova in ogni supermercato.

Si metteranno i semi di limone in modo circolare, un po’ distanziati l’uno dall’altro. Sulla quantità almeno un paio porteranno alla mini piantina desiderata. Si copriranno con altro terriccio, molto meno rispetto alla quantità che c’è sotto ai semi. E si bagnerà con un po’ d’acqua a giorni alterni.

Un po’ di sole e si vedranno spuntare le prime foglioline. Così si avrà un mini limone, davvero carino che riempirà la casa del suo profumo.