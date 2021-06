Se ci piace cucinare e stupire gli ospiti siamo sempre alla ricerca di nuovi e gustosi piatti. Sapori della tradizione o rivisitati che ci facciano leccare i baffi. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta gustosa ma anche semplice da preparare. Serviranno pochi ingredienti e pochissimo tempo. Ma il figurone è assicurato!

La regina del piatto viene dal Sud ma la sua fama è internazionale

La protagonista di questo originale piatto è proprio lei. La cipolla rossa di Tropea. Dal colore inconfondibile, il suo sapore è dolce e delicato. Per questo è l’ideale in moltissime preparazioni. Se la cipolla rossa è la nostra passione, perché non visitarne la patria quest’estate? Tropea è anche la vincitrice 2021 del concorso “Borgo dei Borghi”. Le sue spiagge sono d’incanto.

Una deliziosa e veloce ricetta per portare in tavola un piatto originale pronto in soli 20 minuti

Ecco quali sono gli ingredienti per 4 persone:

a) 4 cipolle rosse grandi;

b) 150 gr di pancetta arrotolata a fette;

c) 25 gr di formaggio grattugiato;

d) 4 mozzarelle da circa 120 gr;

e) sale e pepe.

Procedimento

Prima di tutto sbucciamo la cipolla. Ora tagliamola poco sopra la metà in modo da ottenere una sorta di mezza sfera. Delicatamente eliminiamo gli strati interni, incidendo con il coltello e aiutandoci con un cucchiaio. Fino a creare un cestino in cui inseriremo il ripieno. Prendiamo ora una pentola con acqua, quando bollirà inseriamo i cestini. Sbollentiamoli per 30 secondi, non di più. Facendo attenzione a non romperli quando li tiriamo fuori. Facciamoli scolare su un foglio di carta da cucina.

Prendiamo le mozzarelle e strizziamole bene, dovranno perdere gran parte del latte. Ripetiamo il procedimento se vediamo che gocciolano ancora. Dopodiché avvolgiamo ogni mozzarella in un paio di fette di pancetta. Se la mozzarella è più grande del nostro cestino, possiamo anche dividerla.

Ora rivestiamo di carta forno una teglia o la placca da forno. Posizioniamo i cestini e in ognuno un involtino di mozzarella e pancetta. Spolveriamoli con sale, pepe e un po’ di formaggio grattugiato. Inforniamo a 180° gradi per 20 minuti. E il piatto è servito!

Ecco una deliziosa e veloce ricetta per portare in tavola un piatto originale pronto in soli 20 minuti. Un piccolo consiglio, la cipolla avanzata non buttiamola. Usiamola per i nostri soffritti o congeliamola.