Il topinambur è un tubero originario del Nord America, ma coltivato in tutta Italia, che negli anni è stato surclassato dalle patate. Nelle nostre tavole non mancano, infatti, piatti a base di patate, mentre i topinambur sono molto più rari. Questi gustosissimi tuberi sono, però, perfetti per preparare piatti sfiziosi e genuini.

I topinambur, infatti, sono buonissimi cucinati in molti modi, a partire dalla semplice cottura in padella a fettine. Chi ha voglia di piatti che riscaldino il cuore può provare una delicata e gustosa purea di stagione con i topinambur per affrontare l’inverno.

Gli ingredienti necessari

Gli ingredienti della purea di topinambur sono quelli della purea tradizionale ma con un tocco in più. Non sono più le patate l’ingrediente principale. Al loro posto appaiono, appunto, i topinambur. Ma le patate non vanno in pensione. Restano, seppur in minor misura, per rendere più cremoso il piatto.

A topinambur e patate bisogna unire anche acqua, latte, burro o margarina, sale e pepe. Chi vuole osare, e rendere la purea ancora più gustosa, può aggiungere anche del parmigiano e della noce moscata.

Come preparare la vellutata di topinambur

Preparare una delicata e gustosa purea di stagione preparata con i topinambur per affrontare l’inverno è molto semplice.

Per prima cosa, bisogna far bollire i tuberi. La proporzione tra topinambur e patate dovrebbe essere circa 50 gr di patate per 200 gr di topinambur. Questi devono bollire per almeno quindici minuti finché ben morbidi. Una volta pronti, è possibile passarli nel passapatate o frullarli direttamente con gli altri ingredienti.

Nel primo caso, bisogna prima schiacciarli per bene nel passapatate e poi mischiare il tutto a circa 25 ml di latte, 25 gr di burro finché non si raggiungere la consistenza desiderata. In alternativa, tutti gli ingredienti possono essere frullati insieme.

Non bisogna dimenticarsi, infine, di condire il tutto con sale, pepe e noce moscata! La purea può essere gustata da sola o in abbinamento a piatti di stagione, verdure e carne.