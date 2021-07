In onda da qualche settimana il programma estivo “Dedicato” condotto da una raggiante Serena Autieri. Il programma viene trasmesso su Rai Uno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.55 alle 11.25. Un sipario che piace e coglie quella fascia di pubblico che, tramite la tv, vuole far giungere messaggi e dediche ad amici e parenti.

Una dedica emozionante per stupire amici e parenti attraverso questo impedibile programma Tv

I protagonisti, infatti, sono anche persone del pubblico da casa che attraverso storie e dediche possono idealmente ricollegarsi ad affetti lontani. Infatti, per le richieste dei telespettatori è attivo il numero WhatsApp 3666437178 oppure l’email dedicato@rai.it. La formula è quella della dedica musicale o quella legata ad un film o a un programma tv. Tutto magistralmente condotto e interpretato da Serena Autieri che canta per noi con accompagnata da Enzo Campagnoli al pianoforte.

Le dediche dei vip

Tra gli ospiti e le dediche già andate in onda ricordiamo quella di Marco Liorni a sua madre e, poi, quella commovente della stessa Autieri all’Italia Campione d’Europa. Ancora Rosanna Banfi a suo padre e Paolo Conticini ai Pooh. Un programma popolare che fa leva sui sentimenti, sulle emozioni semplici che toccano anche i vip. Su quegli stati emotivi delle celebrities che creano nel telespettatore il meccanismo di identificazione che si esprime in una dedica emozionante. Una dedica emozionante per stupire amici e parenti attraverso questo impedibile programma Tv.

Un format vincente

Poco più di un’ora di trasmissione per fare compagnia e coinvolgere quanti trascorrono a casa il periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze. Una trasposizione quasi radiofonica che però gode della forza dell’immagine e della presenza in studio di una conduttrice e di ospiti noti. Questi, infatti, ben si prestano con spirito goliardico al concept (concetto) del format televisivo.

