Un percorso gastronomico che ripercorre in lungo e in largo i sapori del Bel Paese ma non solo. La tradizione culinaria italiana si mescola con i profumi dei piatti internazionali grazie alla raccolta di ricette firmata ProiezionidiBorsa. Un mondo prelibato dove il gusto regna sovrano. Questa sera, una preparazione semplice dal leggero sapore di vaniglia. Una variante della ricetta classica che sarà pronta in pochi minuti. Ecco l’occorrente per la crema alla vaniglia senza uova.

Ingredienti

500 ml di latte;

20 g di farina tipo 00;

1 noce di burro;

2 cucchiai di zucchero;

1 baccello di vaniglia.

Una danza leggera sulle note della bontà con la crema alla vaniglia senza uova pronta in 15 minuti. Procedimento

Preparare la crema alla vaniglia è veramente semplice. Inoltre, questa ricetta è indicata per coloro che non possono o a cui non piace mangiare le uova. Soffice e spumosa, la crema alla vaniglia è indicata per accompagnare un dolce oppure una torta fatta in casa. E perché no, può diventare uno spuntino sfizioso, arricchito con qualche biscotto. Per realizzare la crema, bisogna innanzitutto prendere un pentolino e versare il latte e poi lo zucchero. Mescolare a fiamma bassa, poi aggiungere i semi della stecca di vaniglia. Portare a bollore e poi far riposare per circa 10 minuti.

Aggiungere la farina setacciata e mescolare bene per evitare la creazione di grumi. Basteranno altri 3-4 minuti sul fuoco per avere una crema quasi ottimale. Per amalgamare maggiormente gli ingredienti aggiungere la noce di burro, mescolando con cura. Ed ecco che in un batter d’occhio la crema sarà pronta per essere gustata.

