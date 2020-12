Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I gatti, si sa, sono esseri molto particolari e ricchi di curiosità sul loro conto: molte sono solo leggende, altre corrispondono al vero. Una curiosità sui gatti da sapere assolutamente è il perché dell’espressione “avere sette vite come i gatti”.

Essa ha origini molto antiche. Già nel Medioevo si pensava che i gatti fossero animali particolari, in grado di risorgere in seguito alle torture che subivano o comunque di sopravvivere a colpi violenti.

Si riteneva addirittura fossero creature soprannaturali, incarnazione del diavolo e delle streghe.

Animali dotati di straordinarie capacità

In realtà, i gatti sono dotati di una straordinaria capacità di riprendersi da incidenti ed avversità in modo rapido. Ciò è vero, perché questi animali possiedono una struttura scheletrica particolarmente elastica, capace di attutire i colpi.

Sono in grado di cadere da grandi altezze ed uscirne illesi anche perché le loro piccole dimensioni in relazione al peso corporeo aiutano ad attutire l’impatto con il terreno.

Recenti studi sottolineano il fatto che, paradossalmente, un gatto che cade da un’altezza relativamente bassa ha meno probabilità di salvarsi rispetto ad una caduta avvenuta da piani decisamente più alti. Questo perché, nella fase di discesa, il gatto attua delle manovre di preparazione all’atterraggio che richiedono un certo tempo. Quindi, da un’altezza non molto elevata non avrebbe il tempo per farlo. Bisogna anche ricordare che i gatti possiedono un equilibrio straordinario regolato dal loro sistema vestibolare.

Inoltre, sono dotati di riflessi molto sviluppati. In particolare, il riflesso verticale che consiste nella capacità innata di questo animale di raddrizzarsi mentre sta scendendo, permettendogli di cadere in piedi.

7 o 9 vite?

Una curiosità sui gatti da sapere assolutamente è legata, però, proprio a questo numero: perché le vite dei gatti sono proprio 7? Il numero 7 è considerato il numero perfetto sin dall’antichità ed è legato a vari concetti quali perfezione, magia, equilibrio ed eternità. In ogni caso, non per tutte le culture il gatto possiede 7 vite. Ad esempio, nella cultura anglosassone, i gatti sono dotati di ben 9 vite. Per loro il numero 9 ha un significato esoterico legato alle sue abilità, al concetto di rinascita e alla sua resilienza.

