Da dimenticare, almeno per un po’, le classiche crostate farcite con crema alla nocciola o con la frutta. La ricetta che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori più golosi, è una preparazione senza glutine e dall’interno decisamente inusuale. Un successo assicurato e in più realizzato in una mezz’oretta. Dunque, da non sottovalutare. Una chance la merita tutta, anche da coloro che sono appassionati di dolci tradizionali e crostate della nonna. Senza perdere tempo prezioso, è giunta l’ora di stilare la lista degli ingredienti.

Ingredienti

a) 2uova;

b) 100 g di zucchero di canna ma anche quello semolato va bene;

c) 100 g di farina di riso;

d) 50 g di fecola di patate;

e) 1 cucchiaino di lievito per dolci;

f) mezza bustina di vanillina;

g) 50 ml di olio di semi di arachide;

h) 40 ml di latte.

Per la farcitura

300 g di burro di arachidi.

Una crostata dal sapore sorprendente per tutti gli amanti dei dolci veloci. Procedimento

Realizzare una squisita crostata senza glutine è davvero un gioco da ragazzi. In una ciotola, inserire le uova e lavorarle con lo zucchero per un paio di minuti, fin quando il composto non risulta spumoso. Successivamente, versare il latte e poi l’olio a filo. Mescolare con cura. Aggiungere la farina di riso e la fecola di patate, poi la bustina di vanillina ed infine il lievito.

A questo punto, prendere uno stampo per torta, ricoprirlo con un foglio di carta da forno e versare circa metà impasto.

Far cuocere per circa 15 minuti alla temperatura di 170°C in forno precedentemente riscaldato. Intanto, far riscaldare a bagnomaria il burro di arachidi. Una volta trascorso il tempo della prima parte della cottura, tirare fuori dal forno il dolce, e spalmare il burro di arachidi in abbondanza. Poi, ricoprire con l’altra parte dell’impasto.

Infornare e far cuocere per altri 15 minuti ed il gioco è fatto.

