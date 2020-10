Tutti abbiamo avuto crisi d’amore, vero? Quelle situazioni in cui il mondo ci crollava addosso, ci chiudevamo in casa, ed ascoltavamo musica che ci intristiva sempre più. Come ne siamo usciti? Magari non ce lo ricordiamo. Ma forse un amico o un’amica sono venuti a trovarci o ci hanno telefonato. E chi hanno spronato ad uscire. A prendere una boccata d’aria. A visitare posti che non avevamo visto prima o, magari, da tanto tempo. Ed a conoscere anche altra gente. Già, altra gente. Perché conoscendo altra gente, forse, anche nel solo ristretto campo dei sentimenti, poteva presentarsi una nuova opportunità. Già. Una crisi presenta sempre opportunità, ricordatevelo!

Nel mondo del lavoro funziona nella stessa maniera. Se succede qualcosa di negativo spesso siamo portati a chiuderci in noi stessi. Ad autocommiserarci o autoflagellarci. E, come ne non bastasse, magari siamo circondati da persone pessimiste. Da quelli che dicono che c’è sempre la crisi. Quelli che si lamentano sempre. Anche da quelli che dicono che si stava meglio quando si stava peggio. Concordate con noi? Speriamo di sì. Perché non potrebbe essere più falso di così. Nel mondo del lavoro circolano soldi come mai prima. E, come insegna Warren Buffet, si investe quando il sangue scorre per le strade. Soprattutto se è il vostro.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Snowflake si è quotata per 3 miliardi ed oltre. La più grande quotazione software della storia. ARM Holdings è stata comprata per 40 miliardi da nVidia. Lululemon (NASDAQ:LULU) ha rivisto al rialzo del 50% il proprio fatturato. E fanno abbigliamento sportivo e casual, non razzi spaziali o software. Winch, una winery francese, ha fatto oltre 130.000 nuovi clienti durante il lockdown. E il fatturato è esploso, ovviamente. Non parliamo di cosa possa aver fatto Blackstone, il più grande fondo di investimenti privato del mondo, che si è comprato strade, ferrovie, app di incontri. Ed ha appena aperto due nuovi fondi privati, raccogliendo 4,2 e 3,7 miliardi rispettivamente. E ha messo 200 milioni di dollari in Oatly, il più innovativo produttore di avena e derivati del pianeta.

E stiamo parlando solo di due giorni di affari nel mondo. Che ovviamente non abbiamo citato tutti. E proprio qui sta il bello. Perché il mondo non è solo l’Italia. Anzi. L’Italia è una parte quasi irrilevante, purtroppo, del mondo degli affari. E del lavoro. Ogni giorno ci sono migliaia di richieste di lavoro. Anche in una zona periferica del mondo come l’Italia. Basta guardarsi intorno. E eventualmente, muoversi.

Il nocciolo della questione

Il nocciolo della questione è il seguente. Una crisi presenta sempre un’opportunità. Perché le cose costano meno. Perché la gente svende. E chi ha i soldi compra. Ma non comprano solo loro. Compra anche chi osa. Compra anche chi ha una visione, chi vede lontano. E chi è disposto, magari, ad indebitarsi pur di fondare la società dei propri sogni. Perché è nei momenti di crisi che si creano le opportunità. Soprattutto oggi con i lavori in remoto. Che si possono cercare e fare da casa.

Quando va tutto bene, è molto più facile che le cose inizino ad andare male, invece di continuare ad andar bene. Ricordatevelo. Ed agite di conseguenza.