Quando arriva il momento di mettersi ai fornelli per preparare qualcosa di speciale per una cena ci troviamo sempre davanti allo stesso problema. Non sappiamo mai cosa preparare per stupire i nostri ospiti. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una ricetta facilissima ma gustosissima. Una ricetta che conquisterà tutti con il suo gusto davvero formidabile.

Una cremosissima calamarata con canocchie è il primo piatto perfetto per una cena estiva

L’ingrediente principale del piatto di oggi sono le canocchie. Un crostaceo buonissimo, ma che pochi conoscono.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di calamarata;

1 spicchio d’aglio;

12 canocchie fresche;

350 gr di pomodorini;

1 bicchiere di vino bianco;

olio EVO;

peperoncino;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Come primo passaggio pensiamo alle nostre canocchie. Abbiamo già spiegato come pulirle in base alla preparazione in un precedente articolo. “3 metodi super efficaci per pulire le canocchie, un gustosissimo crostaceo che pochi conoscono”. Prendiamone un paio, togliamo completamente la corazza e tagliamole a pezzetti. Per le altre invece teniamo la corazza, ma incidiamola per esporre la polpa.

Ora passiamo ai pomodorini, li laviamo e tagliamo a cubetti. In una padella abbastanza ampia versiamo una dose generosa di olio EVO. Aggiungiamo l’aglio spellato e schiacciato, un gambo di prezzemolo e un po’ di peperoncino. Accendiamo il fornello e lasciamo soffriggere per qualche minuto. A questo punto uniamo le canocchie, sia la polpa in pezzetti che quelle intere.

Passati 2 minuti uniamo i pomodorini a cubetti. Mescoliamo e con la fiamma alta versiamo giusto un goccio di vino per insaporirle. Nel frattempo, mettiamo su l’acqua per cuocere la pasta. Quando avrà raggiunto il bollore, caliamo la pasta e intanto continuiamo a mescolare il nostro sugo. Prendiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta e lo versiamo nel sughetto. Lasciamo cuocere qualche altro minuto il sugo e possiamo spegnere la fiamma.

Appena la pasta sarà al dente la scoliamo e uniamo al sughetto. Facciamola saltare qualche minuto e finiamo con una spolverata di prezzemolo. Prima di servire, aggiustiamo di sale e pepe ed è pronto. Ecco, quindi, che una cremosissima calamarata con canocchie è il primo piatto perfetto per una cena estiva. Gustiamocela con un buonissimo bicchiere di vino.

