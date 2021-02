La zuppa è uno dei piatti più amati e consumati durante il periodo invernale. È molto versatile perché può essere realizzata con tutte le nostre verdure preferite. Noi oggi vogliamo proporre una cremosa zuppa in scrigno di sfoglia così buona da far leccare i baffi: la particolarità di questo piatto è che si tratta di una zuppa servita in monoporzione e rivestita da una copertura di pasta sfoglia. Vediamo insieme passo dopo passo come si realizza.

Ingredienti

500 gr. di patate;

2 porri;

1 cipolla;

2 rotoli di pasta sfoglia;

20 gr. di olio evo;

1 dado vegetale;

1 tuorlo d’uovo;

acqua q.b.;

sale q.b..

Preparare la zuppa

Pulire e tagliare la cipolla, dopodiché, metterla in una pentola con l’olio extravergine d’oliva. Pelare le patate e tagliarle a dadini. Unirle alla cipolla e farle cuocere per un paio di minuti. Tagliare i porri a rondelle ed unirli al resto in pentola. Mescolare con un cucchiaio di legno ed aggiungere l’acqua fino a coprire poco più della metà della pentola. Aggiungere il sale e il dado vegetale. Portare l’acqua ad ebollizione e far cuocere per circa 30 minuti. A questo punto, prendere delle cocotte adatte alla cottura in forno. Nel frattempo, accendere il forno a 200 gradi ventilato.

Realizzare la zuppa in crosta

In un frullatore, mettere la zuppa ottenuta dopo la cottura e frullarla fino ad ottenere un composto abbastanza cremoso. Riempire le cocotte per due terzi con la crema, farla intiepidire e poi coprire con la pasta sfoglia la cocotte. Attenzione a farla aderire bene: per farlo, premere con le dita dopo aver bagnato leggermente con dell’acqua la pasta sfoglia. Sbattere il tuorlo d’uovo con una forchetta e spennellare con un pennellino la superficie della pasta sfoglia per renderla più colorata. Far riposare le cocotte nel frigo per circa 20 minuti, dopodiché, infornare e far cuocere per 15 minuti.

Sfornare, rompere la copertura e gustare una cremosa zuppa in scrigno di sfoglia così buona da far leccare i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Approfondimento

Tutto il piacere della zuppa patate e scarola dal sapore contadino