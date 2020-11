La cucina napoletana è famosa per i suoi piatti succulenti e saporiti. Chi è amante del buon cibo sicuramente apprezza le tante pietanze famose in tutto il mondo. Come la pizza, la caprese con la mozzarella di bufala e la sfogliatella.

Oggi vogliamo proporre una cremosa goduria con scarola e fagioli alla napoletana. Una ricetta da leccarsi baffi!

È un piatto completo ed economico della tradizione contadina, ottimo anche per vegetariani e vegani.

Ingredienti

Scarola liscia – 1 grande

Fagioli – 350 gr cotti

Aglio 2 spicchi

Sale q.b.

Peperoncino q.b.

Olio EVO q.b.

Mettiamo a mollo i fagioli per una notte. Il giorno dopo, li facciamo cuocere per circa 2-3 ore, secondo la qualità dei fagioli scelti. Se usiamo una pentola a pressione, sono sufficienti 30-60 minuti.

Per la nostra ricetta consigliamo i fagioli secchi rispetto a quelli in scatola. Questo perché andremo ad utilizzare l’acqua di cottura per un sapore ancora più ricco. Se abbiamo poco tempo, allora possiamo usare fagioli precotti, ma senza l’acqua di conservazione.

Lo step successivo [ la preparazione della scarola.

Priviamola dalle foglie esterne, la laviamo in acqua abbondante più volte per liberarci dal terriccio.

Prendiamo una pentola antiaderente o in ghisa (va bene anche un wok) e versiamo dell’olio EVO. Aggiungiamo dell’aglio scamiciato e schiacciato e accendiamo il fuoco. Facciamo un leggero soffritto e aggiungiamo il peperoncino, se è gradito.

Quando l’aglio si imbiondisce, lo dobbiamo togliere e aggiungere la scarola cruda. La facciamo saltare per un paio di minuti a fuoco medio, senza farla soffriggere.

Successivamente, poniamo dentro la pentola i fagioli e l’acqua di cottura e lasciamo a cuocere il tutto per circa 30 minuti.

Per rendere il piatto cremoso, dobbiamo utilizzare due trucchetti.

Il primo, è di aggiungere il sale a metà cottura, questo permetterà alla buccia dei fagioli di rompersi. Attenzione con le quantità, perché l’acqua andrà ad evaporarsi mentre si cuociono. Meglio aggiungerne altro a fine cottura. Il secondo trucchetto consiste nel girare fagioli e scarole con una cucchiarella di legno più volte mentre si cuociono. Anche questo serve per farli amalgamare meglio e renderli più cremosi.

Ed ecco la ricetta di una cremosa goduria con scarole e fagioli alla napoletana.

Buon appetito!

