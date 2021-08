Una crema di zucchine gustosissima per un primo piatto che fa impazzire grandi e piccini

Un piatto leggero e fresco nonché profumatissimo a base di paccheri zucchine, menta e limone.

Un primo piatto davvero completo ricco di fibre, antiossidanti e vitamina C.

I paccheri, ovvero dei maccheroni giganti, sono un formato di pasta originario della Campania. Essi si sposano benissimo con sughetti a base di pesce, famosissimi infatti i paccheri allo scoglio, ma anche gustosissimi se consumati con semplice sugo al pomodoro.

Le zucchine sono un ortaggio versatile grazie al loro gusto neutro che le rende le protagoniste di moltissimi piatti e ricette sia dolci che salate. Un esempio sono queste deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile.

I paccheri con zucchine, scorzetta di limone e menta sono un primo piatto che mette d’accordo i palati più diversi tra loro. Questo perché il giusto equilibrio dato dal sapore dolce e adattabile delle zucchine si unisce al profumo e gusto rinfrescante e più pungente della menta, mentre il limone gli conferisce quella nota di acidità che amalgama benissimo i sapori.

La nostra ricetta di oggi è adatta proprio a tutti, dai più piccoli ai vegetariani e ai vegani. Un piatto semplice che può essere realizzato in pochissimo tempo.

Paccheri alla crema di zucchine

Ingredienti per 2 persone:

3 zucchine medie;

1 spicchio d’aglio;

200 g di paccheri;

1 limone (scorza e succo);

5 foglioline di menta;

1 cucchiaio di grattugiato (facoltativo);

pepe o peperoncino (facoltativo).

Procedimento

Lavare accuratamente le zucchine e tagliarle a dadini della grandezza che si preferisce. In una pentola aggiungere un filo d’olio e uno spicchio d’aglio e lasciar rosolare. Aggiungere le zucchine a dadini, una grattata di limone e il suo succo e lasciar rosolare a fiamma verace. Sempre in padella con un frullatore ad immersione frullare parte delle zucchine. Portare a bollore una casseruola con l’acqua, salare e buttare la pasta. A termine cottura con un mestolo mettere la pasta nella padella e aggiungere un bicchiere d’acqua. Mescolare per qualche minuto e aggiungere le foglioline di menta spezzettate e se si preferisce pepe o peperoncino. A gusto personale è possibile aggiungere un cucchiaio di formaggio grattugiato vegetale o animale per rendere la pasta ancora più cremosa e gustosa.

Ed ecco una crema di zucchine gustosissima per un primo piatto che fa impazzire grandi e piccini. Davvero strabiliante per la sua semplicità a per il suo gusto unico e perfetto.